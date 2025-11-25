- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, A Vasto avviato il tour regionale “Le Donne fanno GOL”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’assessore con delega al Lavoro, Tiziana Magnacca, questa mattina, ha partecipato all’iniziativa “Le Donne fanno GOL”, il tour regionale che prende avvio da Vasto e che mette al centro formazione, occupabilità e indipendenza economica delle donne, elementi fondamentali per prevenire e contrastare la violenza di genere – L’appuntamento di oggi si è svolto presso il Polo liceale “Pudente–Pantini” di Vasto, coinvolgendo le comunità scolastiche, i consulenti del lavoro, i Centri per l’Impiego e gli organismi di formazione del territorio – recita il testo pubblicato online. Il progetto, inserito nel quadro della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, punta a sensibilizzare studenti, istituzioni e operatori attraverso incontri, testimonianze, podcast e momenti di formazione dedicati alla crescita personale e professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso dell’iniziativa, l’assessore Magnacca ha rivolto un messaggio diretto alle studentesse e agli studenti presenti, sottolineando il valore dell’autonomia femminile come strumento di prevenzione della violenza:“Siamo a Vasto, nel polo liceale Pudente-Pantini, insieme alle scuole, ai consulenti del lavoro, ai Centri per l’Impiego e agli organismi di formazione del territorio – ha detto -. Siamo qui per parlare della lotta contro la violenza sulle donne con le ragazze e i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori, per spiegare quanto sia importante intraprendere un percorso di consapevolezza e di crescita culturale – L’autonomia e l’indipendenza, soprattutto economica, sono il presupposto per essere davvero libere, per tutelare la propria dignità e per combattere ogni forma di violenza – si apprende dal portale web ufficiale. La dipendenza economica è la più pericolosa delle forme di violenza: una trappola dalla quale è difficile uscire e che spesso pone le donne in una condizione di subalternità, lasciandole senza scampo rispetto agli abusi di uomini che controllano, manipolano e gestiscono la loro vita – si legge sul sito web ufficiale. Il lavoro – ha proseguito- è lo strumento attraverso il quale le donne possono raggiungere autonomia e libertà, grazie ai tanti percorsi che oggi le istituzioni pubbliche mettono a disposizione: corsi gratuiti di formazione, servizi offerti dai Centri per l’Impiego, strumenti di incontro tra domanda e offerta, e la collaborazione con gli organismi di formazione dell’Agenzia per il Lavoro, con cui stiamo portando avanti un lavoro proficuo – riporta testualmente l’articolo online. Forza, – ha concluso- viva le donne: mai più nessuna violenza”. 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

