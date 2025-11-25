Regione Abruzzo, A Vasto avviato il tour regionale “Le Donne fanno GOL”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’assessore con delega al Lavoro, Tiziana Magnacca, questa mattina, ha partecipato all’iniziativa “Le Donne fanno GOL”, il tour regionale che prende avvio da Vasto e che mette al centro formazione, occupabilità e indipendenza economica delle donne, elementi fondamentali per prevenire e contrastare la violenza di genere – L’appuntamento di oggi si è svolto presso il Polo liceale “Pudente–Pantini” di Vasto, coinvolgendo le comunità scolastiche, i consulenti del lavoro, i Centri per l’Impiego e gli organismi di formazione del territorio – recita il testo pubblicato online. Il progetto, inserito nel quadro della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, punta a sensibilizzare studenti, istituzioni e operatori attraverso incontri, testimonianze, podcast e momenti di formazione dedicati alla crescita personale e professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso dell’iniziativa, l’assessore Magnacca ha rivolto un messaggio diretto alle studentesse e agli studenti presenti, sottolineando il valore dell’autonomia femminile come strumento di prevenzione della violenza:“Siamo a Vasto, nel polo liceale Pudente-Pantini, insieme alle scuole, ai consulenti del lavoro, ai Centri per l’Impiego e agli organismi di formazione del territorio – ha detto -. Siamo qui per parlare della lotta contro la violenza sulle donne con le ragazze e i ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori, per spiegare quanto sia importante intraprendere un percorso di consapevolezza e di crescita culturale – L’autonomia e l’indipendenza, soprattutto economica, sono il presupposto per essere davvero libere, per tutelare la propria dignità e per combattere ogni forma di violenza – si apprende dal portale web ufficiale. La dipendenza economica è la più pericolosa delle forme di violenza: una trappola dalla quale è difficile uscire e che spesso pone le donne in una condizione di subalternità, lasciandole senza scampo rispetto agli abusi di uomini che controllano, manipolano e gestiscono la loro vita – si legge sul sito web ufficiale. Il lavoro – ha proseguito- è lo strumento attraverso il quale le donne possono raggiungere autonomia e libertà, grazie ai tanti percorsi che oggi le istituzioni pubbliche mettono a disposizione: corsi gratuiti di formazione, servizi offerti dai Centri per l’Impiego, strumenti di incontro tra domanda e offerta, e la collaborazione con gli organismi di formazione dell’Agenzia per il Lavoro, con cui stiamo portando avanti un lavoro proficuo – riporta testualmente l’articolo online. Forza, – ha concluso- viva le donne: mai più nessuna violenza”.

