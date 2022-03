Regione Abruzzo, A24-A25; Marsilio, preoccupazione per ripercussioni in attesa nomina nuovo commissario

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– L’Aquila, 16 mar – In una lettera inviata al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso la “forte preoccupazione e il rammarico” perché, alla scadenza della proroga dell’incarico all’ingegner Maurizio Gentile nel ruolo di commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A/24 e A/25, ancora non è stato firmato il DPCM di nomina del nuovo commissario, nella persona dell’avvocato Marco Corsini – Il presidente Marsilio ha ricordato che l’individuazione del successore dell’Ingegner Gentile è nota da tempo – riporta testualmente l’articolo online.

- Pubblicità -

Ciò nonostante si rimarrà in un periodo di vacatio lungo, in quanto dopo la firma il decreto stesso dovrà essere ammesso al vaglio della Corte dei Conti, prima di essere pubblicato e diventare esecutivo – recita il testo pubblicato online. Il rischio paventato dal presidente Marsilio è quello del blocco di tutte le attività in corso per la messa in sicurezza del tracciato autostradale con conseguenti ripercussioni anche sulle attività che si stanno portando avanti per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso senza tralasciare la questione relativa al paventato aumento dei pedaggi.

Il presidente de Marsilio ha quindi chiesto “un tempestivo ed autorevole intervento affinché si sblocchi la situazione e si proceda con la massima celerità alla nomina del nuovo Commissario”. U.S. 22/03/16

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it