Regione Abruzzo, Abruzzesi nel mondo: al via sui social media la campagna “L’Abruzzo è…”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Un mese per raccontare l’Abruzzo con le parole degli abruzzesi residenti in Italia e all’estero – È l’ultima iniziativa del Cram Abruzzo (Consiglio regionale abruzzesi nel mondo) che in occasione della Giornata degli abruzzesi nel mondo, che si celebra oggi, ha promosso una campagna sui social media – si legge sul sito web ufficiale. La campagna “L’Abruzzo è….dillo con una parola”, da oggi fino al 5 settembre, invita gli abruzzesi residenti in Italia e all’estero a partecipare a un racconto collettivo dell’identità regionale attraverso parole, immagini, ed emozioni capaci di esprimere il proprio legame con l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli abruzzesi nel mondo sono invitati a completare la frase “L’Abruzzo è…” con una parola o una breve espressione, eventualmente accompagnata da una fotografia, indicando la città e il Paese di residenza e condividendo il contenuto sui canali social ufficiali del Cram attraverso i tag e gli hashtag dedicati.“Abbiamo voluto replicare questa campagna di comunicazione – dice l’assessore Roberto Santangelo, delegato dal Presidente Marsilio a presiedere il Cram – alla luce dei buoni risultati conseguiti l’anno, nella convinzione che sia necessario preservare quanto più possibile il sentimento di appartenenza che molti abruzzesi residenti fuori dal territorio regionale e da quello nazionale mantengono nei confronti della propria terra d’origine – La nuova campagna di comunicazione e di coinvolgimento vuole anche testimoniare lo spirito che anima il Cram che tra i tanti compiti che gli sono stati assegnati spicca di essere da supporto alle iniziative delle associazioni degli abruzzesi all’estero, in un clima di continuo confronto”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it