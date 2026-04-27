Regione Abruzzo, Abruzzo e Turchia, nuove sinergie per export, investimenti e internazionalizzazione

Dal sito della Regione Abruzzo:“L’Abruzzo guarda con rinnovato interesse alla Turchia, ponte naturale tra Europa e Asia – si legge sul sito web ufficiale. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire un collegamento strategico tra le imprese abruzzesi e il dinamico ecosistema imprenditoriale turco, favorendo scambi, investimenti e progetti condivisi – precisa il comunicato. È emersa chiaramente la volontà di approfondire le opportunità di internazionalizzazione e di investimento, estendendole al campo delle competenze, rispetto al quale le università abruzzesi potranno esercitare un fattore di grande attrattività. Gli scambi commerciali attivi con la Turchia riguardano prodotti legati ai suoi settori industriali e manifatturieri di punta, avendo realtà economiche e specializzazioni molto simili alle nostre”.Lo ha affermato questa mattina l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, partecipando all’Aquila all’incontro organizzato da Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno con l’Associazione imprenditoriale Italo Turca, in rappresentanza della Confederazione di aziende turche Turkonfed.“Abbiamo la necessità di creare per le aziende abruzzesi le migliori opportunità per rafforzare e ampliare l’export che ci vede al sesto posto tra le regioni italiane per l’aumento delle esportazioni – precisa la nota online. Un trend che l’Abruzzo vuole rafforzare, utilizzando il sostegno della Giunta regionale che ha previsto interventi per favorire il processo di internazionalizzazione delle nostre imprese” aggiunge l’assessore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Come Regione Abruzzo, siamo impegnati a sostenere l’internazionalizzazione delle nostre imprese, accompagnandole nei processi di apertura verso nuovi mercati e incentivando partenariati capaci di generare valore reciproco – riporta testualmente l’articolo online. In questo percorso è imprescindibile – conclude l’assessore alle Attività produttive – il confronto con realtà associative come l’Associazione imprenditoriale Italo Turca – viene evidenziato sul sito web. Auspico che la sinergia tra Abruzzo e Turchia possa tradursi in risultati concreti: dalla cooperazione industriale allo sviluppo tecnologico, fino alla valorizzazione delle filiere produttive e delle competenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono certa che questo incontro rappresenti l’inizio, o il rafforzamento, di un dialogo stabile, fondato sulla fiducia, sulla reciprocità e su una visione condivisa di crescita”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it