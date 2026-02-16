- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, Abruzzo e Uzbekistan, rafforzata la collaborazione accademica

Dal sito della Regione Abruzzo:Prosegue il rafforzamento delle relazioni accademiche tra l’Abruzzo e l’Uzbekistan. Nei giorni scorsi, a Samarkand, si è concluso il seminario internazionale “New Urbanization Concept”, durante il quale l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la Samarkand State Architecture and Construction University hanno firmato un Memorandum of Understanding per promuovere iniziative congiunte in ambito scientifico e didattico – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa mattina, nella sede del Rettorato dell’Università D’Annunzio a Chieti, si è svolto un incontro tra i vertici delle due università, finalizzato a consolidare il partenariato e a definire le future attività comuni – precisa il comunicato. All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, sottolineando l’interesse della Regione Abruzzo per iniziative di cooperazione internazionale con ricadute sul territorio – Tra i principali risultati della collaborazione è prevista, già dal prossimo anno accademico, l’apertura di un polo didattico internazionale a San Salvo, dedicato a ingegneria e architettura, che includerà un corso di laurea in inglese in Ingegneria e Gestione del Patrimonio Culturale, pensato per attrarre studenti internazionali, con particolare attenzione ai Paesi dell’Asia Centrale –

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

