Regione Abruzzo, Abruzzo e Uzbekistan, rafforzata la collaborazione accademica

Dal sito della Regione Abruzzo:Prosegue il rafforzamento delle relazioni accademiche tra l’Abruzzo e l’Uzbekistan. Nei giorni scorsi, a Samarkand, si è concluso il seminario internazionale “New Urbanization Concept”, durante il quale l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la Samarkand State Architecture and Construction University hanno firmato un Memorandum of Understanding per promuovere iniziative congiunte in ambito scientifico e didattico – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa mattina, nella sede del Rettorato dell’Università D’Annunzio a Chieti, si è svolto un incontro tra i vertici delle due università, finalizzato a consolidare il partenariato e a definire le future attività comuni – precisa il comunicato. All’incontro ha partecipato anche l’assessore regionale alle Attività Produttive, sottolineando l’interesse della Regione Abruzzo per iniziative di cooperazione internazionale con ricadute sul territorio – Tra i principali risultati della collaborazione è prevista, già dal prossimo anno accademico, l’apertura di un polo didattico internazionale a San Salvo, dedicato a ingegneria e architettura, che includerà un corso di laurea in inglese in Ingegneria e Gestione del Patrimonio Culturale, pensato per attrarre studenti internazionali, con particolare attenzione ai Paesi dell’Asia Centrale –

