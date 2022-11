Regione Abruzzo, Abruzzo Economy Summit: Marsilio presenta conferenza annuale sull’economia

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

L’Aquila, 24 nov. – Si terrà domani, alle 11, a Palazzo Silone, a L’Aquila, una conferenza stampa del Presidente Marco Marsilio per la presentazione della conferenza regionale sui temi dell’economia “Abruzzo Economy Summit”. Un appuntamento annuale in cui si rende pubblica la vision della Regione sui temi economici – L’evento favorisce anche l’opportunità di incontro, relazione e collaborazione fra tutti gli attori del territorio: imprese, banche, professionisti, associazioni, istituzioni – Si tratta della seconda edizione dell’evento che si terrà giovedì 1 e venerdì 2 dicembre a Pescara, presso il Padiglione “D. Becci”. US 221124

