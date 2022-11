Regione Abruzzo, Abruzzo Economy Summit: Marsilio riunisce gli stati generali dell’economia abruzzese

- Advertisement -

– L’Aquila, 25 nov. “L’obiettivo è promuovere un confronto di altissimo profilo al livello nazionale, come già avvenuto nella prima edizione del 2021. Interverranno relatori esperti e rappresentanti istituzionali di chiara fama appartenenti al mondo della politica, dell’economia e dell’impresa”. Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha presentato così oggi, a L’Aquila, insieme all’organizzatore dell’evento, Michele Russo, la seconda edizione di Abruzzo Economy Summit – Stati Generali dell’economia che si terrà giovedì 1 e venerdì 2 dicembre a Pescara, presso il Padiglione “D. Becci”.

Il summit analizzerà i temi dell’economia globale alla luce della crisi che la pandemia e la difficile situazione geopolitica hanno innescato – recita il testo pubblicato online. Gli Stati generali dell’economia abruzzese indagheranno, poi, le opportunità di ripresa e resilienza, esaminando le dinamiche che plasmano il contesto di riferimento nel medio e lungo periodo, mettendo a fuoco scenari di sviluppo e crescita –

L’evento è promosso dalla Regione Abruzzo, con la media partnership de Il Sole 24 Ore, Il Centro e Rete 8. L’iniziativa è patrocinata da Confindustria Chieti Pescara e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara, che prevede il riconoscimento di 14 crediti formativi per la categoria – si legge sul sito web ufficiale. Numerosi i sostenitori tra enti pubblici e aziende – si apprende dalla nota stampa.

“Sarà interessante – ha proseguito Marsilio – ascoltare l’economista, politologo e saggista Edward Luttwak, i capitani d’industria radicati sul territorio abruzzese oltre al contributo di accademici e studiosi e molti altri ospiti in programma, per capire cosa possiamo fare e quali politiche si possono mettere in campo al fine di individuare le nuove sfide strategiche per il territorio e per il Paese”.

Si tratta di un evento in cui si rende pubblica la vision della Regione Abruzzo sui temi economici – precisa il comunicato. Un’occasione per analizzare il contesto italiano ed europeo nel quale operano imprese, banche, professionisti, associazioni e istituzioni.

Ecco solo alcuni dei temi relativi a tavole rotonde e interventi singoli: lo scenario economico abruzzese nel contesto nazionale ed europeo; scienza e innovazione, l’economia della conoscenza; crisi, energia, transizione: quale futuro; l’economia del Paese e l’imprenditoria femminile; insurance e cyber risk per le imprese; il nuovo governo: le sfide per lo sviluppo dell’Italia e dell’Abruzzo; economia del mare e Zes; il MMAP, l’alleanza per lo sviluppo del Centro Sud Adriatico; automotive, il motore dell’Abruzzo; industria 4.0; transizione digitale; cultura cyber per supportare la trasformazione digitale delle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Alcuni degli ospiti in programma: Edward Luttwak, economista, politologo e saggista; Adolfo Urso, ministro dello Sviluppo Economico; Sergio Dompè, presidente Fondazione Dompè; Davide Tabarelli, presidente Nomisma Energia; Fabio Fortuna, accademico ed economista, rettore dell’Università degli Studi “Niccolò Cusano”; Maria Bianca Farina, presidente Poste Italiane e Ania; Francesco Boccia, senatore PD, Professore di Economia delle Amministrazioni Pubbliche, Fondatore DigithON; Nazario Pagano, parlamentare e presidente Commissione Affari Costituzionali; Luigi D’Eramo, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare; Fausta Bergamotto, sottosegretaria alle Imprese e al Made in Italy; Marco Minniti, presidente Fondazione Med-Or; Carlo Calenda, senatore e leader di Azione; Roberto Baldoni, direttore generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Rossella Paliotto, amministratore delegato AET Holding SpA e tanti altri ancora – viene evidenziato sul sito web. Modereranno: Monica Setta (Rai), Massimo Giletti (La7), Michele Romano (Il Sole 24 Ore).

Per info e iscrizioni all’evento: www.abruzzoeconomysummit.it (regflash) K.SCOLTA 221125

