Regione Abruzzo, Abruzzo Film Commission: Imprudente, approvato lo statuto della Fondazione

Provvedimento strategico per promozione territorio e volano di sviluppo economico, culturale e occupazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. (regflash) – L’Aquila, 17 ott. La giunta Regionale, nella seduta odierna, ha approvato lo statuto della ‘Fondazione Film Commission Abruzzo’. La decisione dell’Esecutivo segue la scelta, operata nei giorni scorsi, di istituire nel capoluogo di regione la sede del nuovo organismo – recita il testo pubblicato online. Ad annunciarlo, a margine della riunione, il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, che sottolinea come il provvedimento rappresenti “un tassello fondamentale nella strategia volta alla promozione territoriale di tutto l’Abruzzo, a cominciare dalle aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attraverso il cofinanziamento di produzioni audiovisive di rilevanza nazionale e internazionale, la Regione mira a promuovere il suo straordinario patrimonio culturale, linguistico, storico, architettonico e paesaggistico – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio il presidente Marco Marsilio e tutta la Giunta regionale – continua Imprudente – per aver accolto la proposta di istituire la sede della Fondazione Abruzzo Film Commission a L’Aquila – Si tratta di un segnale importante – sottolinea il vice presidente – che restituisce al capoluogo di Regione il suo ruolo di fulcro della vita culturale abruzzese e che avrà ricadute notevoli ed estremamente positive per le comunità locali, favorendo opportunità di sviluppo economico e occupazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da oggi – conclude il vice presidente – il nostro Abruzzo si proietta nel gotha delle destinazioni turistiche più ambite e allettanti, divenendo ancor più attrattivo per i viaggiatori desiderosi di scoprire le bellezze culturali ed architettoniche ammirate sul piccolo e grande schermo”. (regflash) US 231017

