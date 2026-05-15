Regione Abruzzo, Abruzzo Gran Tour 2026: Quaglieri, a L’Aquila la presentazione della manifestazione internazionale dedicata alle auto d’epoca

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Si terrà martedì 19 maggio, alle ore 10.30, nella sala “Celestino V” di Palazzo Silone all’Aquila, la conferenza stampa di presentazione dell’Abruzzo Gran Tour 2026, la manifestazione internazionale riservata ad autovetture d’epoca di grande valore storico e collezionistico provenienti da tutto il mondo prevista dal 30 giugno al 5 luglio 2026.L’iniziativa rappresenta un appuntamento di rilievo per la promozione turistica e culturale del territorio abruzzese, attraverso un evento che unisce tradizione motoristica, valorizzazione paesaggistica e attrattività internazionale – All’incontro con la stampa, promosso dall’assessore regionale Mario Quaglieri, interverranno il presidente del Comitato organizzatore, Felice Graziani, la presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, il vicepresidente della Fondazione Carispaq, Pierluigi Panunzi, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, l’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, e rappresentanti della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza – si apprende dal portale web ufficiale. I grandi protagonisti di questa edizione saranno L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, l’imponente Gran Sasso d’Italia con gran finale ad Avezzano sabato 4 luglio con il concorso d’eleganza “Pietro Di Lorenzo”.Nel corso della conferenza saranno illustrati il programma dell’edizione 2026, i percorsi previsti, le ricadute promozionali dell’evento e le iniziative collaterali dedicate alla valorizzazione dei borghi e delle eccellenze del territorio abruzzese – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it