mercoledì, Novembre 26, 2025
Regione Abruzzo, Abruzzo: Magnacca, saldi invernali al via dal 3 gennaio 2026

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca comunica che i saldi di fine stagione invernale partiranno sabato 3 gennaio 2026 per la durata di 60 giorni come apposita determina – si apprende dal portale web ufficiale.  L’indicazione del primo sabato di gennaio è in linea con quanto stabilito a livello nazionale dalla commissione Commercio della Conferenza delle Regioni per una data unica per tutto il territorio nazionale – si apprende dalla nota stampa. Il via libera in Abruzzo è arrivato al termine delle consultazioni con le associazioni di categoria regionali che hanno condiviso la data con il Settore commercio di questo assessorato – aggiunge testualmente l’articolo online. È il caso di ricordare che il commerciante che intende promuovere i saldi deve darne comunicazione allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune nel quale ha sede il proprio esercizio commerciale –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

