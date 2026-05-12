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Regione Abruzzo, Abruzzo Micro Prestiti, boom di domande: 250 progetti presentati in meno di un’ora

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Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:A meno di un’ora dall’apertura dello sportello di Abruzzo Micro Prestiti, sono arrivate 250 domande: 80 sulla Linea A, quella riservata ai giovani under 35, e 170 sulla Linea B, riservata alle donne senza limiti di età.“I risultati di queste prime ore confermano che la scelta della Regione Abruzzo era giusta: mettere risorse concrete al servizio di giovani e donne che vogliono fare impresa, semplificando l’accesso e accompagnando le idee migliori nella fase di avvio – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio -. Abruzzo Micro Prestiti è uno strumento pensato per trasformare un’aspirazione in un progetto solido, favorendo autoimprenditorialità, occupazione e sviluppo diffuso sul territorio – Continueremo su questa strada, investendo su chi ha la capacità e la determinazione di costruire il proprio futuro in Abruzzo”.“I numeri, e la tempestività, con cui i beneficiari hanno risposto all’Avviso Unico, ci danno ragione delle scelte fatte investendo i fondi del FSE Plus, che abbiamo destinato a categorie considerate svantaggiate, sul mercato del lavoro, ma che a quanto pare hanno colto al volo questa grande opportunità per avviare i propri progetti d’impresa – Sono particolarmente orgogliosa, poi, della forte risposta delle donne, che hanno dimostrato la vivacità di questa parte del tessuto imprenditoriale”, è il commento dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – Abruzzo Micro Prestiti, l’Avviso di Regione Abruzzo, Assessorato alle Attività produttive, che finanzia le iniziative autoimprenditoriali di giovani e donne, è stato lanciato lo scorso mese di marzo e, dopo un lungo tour di presentazione nei comuni e nelle università abruzzesi, ha ‘aperto i battenti’ oggi, alle ore 12, con l’avvio delle richieste di finanziamento sullo sportello regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Anche l’idea di portare questo avviso nelle case dei cittadini, con eventi di presentazione nei comuni e negli atenei per dar modo ai potenziali beneficiari di conoscere tutte le caratteristiche della misura – ha sottolineato la Magnacca – si è dimostrata vincente, perché sindaci, rettori e docenti, che ringrazio sentitamente, hanno fatto da cassa di risonanza a questa opportunità, massimizzando l’impegno della struttura regionale e della Finanziaria regionale, che hanno lavorato affinché l’importante dotazione economica di questo bando, ben 19 milioni di euro, fossero davvero uno stimolo importante per la crescita economica del nostro comparto produttivo – recita il testo pubblicato online. A breve inizierà la fase di ‘messa a terra’ delle progettualità – conclude l’Assessore – perché dopo la valutazione dell’ammissibilità, inizierà la fase di valutazione di merito dei progetti e anche in questo caso la scelta della Giunta Marsilio, del mio Assessorato e del Dipartimento è stata chiara: finanziare le idee più sostenibili, investire nei progetti più concreti e sfidanti e non in quelli più veloci – precisa il comunicato. Una scommessa che riteniamo già vinta, perché gli abruzzesi, ancora una volta, hanno dimostrato di aver voglia di fare impresa e di voler far crescere questa regione”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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