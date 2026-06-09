Regione Abruzzo, Abruzzo Micro Prestiti, risorse esaurite

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:A meno di un mese dall’apertura dello sportello, le risorse del bando “Abruzzo Micro Prestiti” sono definitivamente esaurite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il successo della misura ha interessato entrambe le linee di finanziamento: la Linea B (dedicata alle donne), già chiusa dopo appena una settimana, e la Linea A (destinata ai giovani under 35), che si chiude ufficialmente oggi.Lo annuncia l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, sottolineando lo straordinario riscontro della misura finanziata dal FSE Plus.“In meno di un mese i 19 milioni di euro messi a disposizione per le iniziative imprenditoriali di giovani e donne sono andati esauriti – aggiunge la nota pubblicata. Questo è il segno tangibile della grande vitalità del nostro tessuto produttivo”, dichiara l’assessore Magnacca – “C’è voglia di fare e di mettersi in proprio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un entusiasmo che si traduce non solo nella nascita di nuove imprese e nuova occupazione, ma anche in crescita e sviluppo per tutto l’Abruzzo: dove nasce un’impresa, nascono servizi per la collettività”.Con la chiusura odierna della Linea A (Micro Prestiti Giovani), lo Sportello regionale ha registrato un totale di 184 domande presentate da under 35.275, invece, le domande pervenute sulla Linea B (Micro Prestiti Donne).“Numeri che confermano come la misura abbia risposto a reali esigenze dei neoimprenditori: un credito accessibile e un accompagnamento concreto nella messa a terra del progetto, ma anche che la scelta di promuovere questo Avviso capillarmente nei territori e in molti comuni abruzzesi è stata vincente, permettendo di far percepire l’iniziativa come un aiuto alla portata di chiunque abbia un’idea valida – Aver dato questa opportunità a giovani e donne, due delle categorie più vulnerabili sul mercato del lavoro”, conclude l’Assessore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ci rende particolarmente soddisfatti: consolida quel trend che vede, ormai da anni, la Giunta Marsilio impegnata nella sfida di rendere l’Abruzzo una regione inclusiva, in cui restare e investire”.Gli uffici FiRA hanno già avviato l’istruttoria formale delle istanze ricevute, incentrata sui controlli della documentazione e sui requisiti dei richiedenti – precisa il comunicato. Il presidente di FiRA, Giacomo D’Ignazio, ha spiegato che subito dopo partirà la fase di valutazione di merito – aggiunge testualmente l’articolo online. Si entrerà quindi nel vivo delle proposte per finanziare i progetti più sostenibili e non semplicemente i più ‘veloci’ nell’invio – Al termine degli adempimenti previsti dall’Avviso, la Finanziaria regionale, in qualità di Soggetto attuatore della misura, provvederà alla pubblicazione delle graduatorie su https://coesione – regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it, sul BURAT e sul sito www.fira – si apprende dal portale web ufficiale. it.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it