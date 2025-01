Regione Abruzzo, Abruzzo Regione del benessere: Marsilio, Popoli Terme protagonista al salone Les thermalies di Parigi

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 23 gen. – L’Abruzzo si appresta a presentare il suo modello di turismo termale e di benessere al prestigioso Salone Les Thermalies, in programma sabato 25 gennaio 2025 al Carrousel du Louvre di Parigi, con la partecipazione del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. L’evento rappresenta un’importante vetrina internazionale nel settore termale e del benessere e vedrà l’Abruzzo protagonista con il progetto “Popoli Terme”, una realtà in continua crescita che ha trasformato il territorio della Valle Peligna in una destinazione di riferimento per il turismo termale sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di un’importante occasione per rafforzare la visibilità dell’Abruzzo sui mercati internazionali e per promuovere il modello “Abruzzo Regione del Benessere”, che punta a coniugare tradizione e innovazione in un’ottica di sviluppo sostenibile – Il programma della presentazione prevede gli interventi del Sindaco di Popoli Terme, Dino Santoro, dell’Amministratore di APTS, Benigno D’Orazio, e della Presidente di A.N.CO.T., (Associazione Nazionale Comuni Termali) Franca Roso, con le conclusioni affidate al Presidente Marco Marsilio, il quale illustrerà i successi e le prospettive future del progetto “Abruzzo Regione del Benessere”, istituito con la legge regionale n. 3 del 2020. K.Scolta 250123

