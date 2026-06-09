Regione Abruzzo, Academy L’Aquila Calcio: Marsilio e Quaglieri, questi giovani talenti, nati nel 2009, sono i campioni della rinascita dell’Aquila

Dal sito della Regione Abruzzo:– L’Aquila, 9 giu. – “I successi sportivi dei nostri giovani rappresentano un patrimonio prezioso per l’Abruzzo e testimoniano il valore educativo dello sport come strumento di crescita, inclusione e formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. C’è un aspetto che rende questo successo ancora più significativo: molti di questi ragazzi sono nati nel 2009, proprio nei giorni in cui L’Aquila viveva la tragedia del terremoto – riporta testualmente l’articolo online. Mentre la terra tremava e la città affrontava una delle prove più difficili della sua storia, loro venivano al mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Oggi li vediamo crescere, vincere e portare in alto il nome dell’Aquila e dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono il simbolo più bello della rinascita”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo questa mattina all’Auditorium di Palazzo Silone, insieme all’assessore allo sport Mario Quaglieri, alla cerimonia di premiazione della squadra Under 17 dell’Academy L’Aquila Calcio, vincitrice del Campionato Regionale d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti anche il senatore Guido Quintino Liris, il presidente del Coni Abruzzo Antonello Passacantando e il consigliere comunale dell’Aquila, Luigi Faccia – Per la società, il presidente dell’Academy L’Aquila Calcio, Gianfranco Di Marco, il direttore generale Alessandro Ciampa, il responsabile tecnico Fabio Gentili e il club manager Lorenzo Del Pinto, insieme ai giovani atleti, e allo staff tecnico – Nel corso della cerimonia il presidente Marsilio e l’assessore Quaglieri hanno consegnato le medaglie della Regione Abruzzo ai calciatori dell’Under 17, un Trofeo e una targa ricordo della Regione alla società sportiva, quale riconoscimento per il prestigioso traguardo raggiunto e per l’attività svolta nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio – «Dietro ogni vittoria – ha dichiarato l’assessore Quaglieri – ci sono sacrificio, passione e il lavoro quotidiano di allenatori, dirigenti e famiglie – L’Academy L’Aquila Calcio rappresenta una realtà importante per il nostro territorio perché investe sui giovani e trasmette valori fondamentali come il rispetto, l’impegno e il senso di appartenenza alla comunità. Premiare questi ragazzi significa riconoscere il merito di chi ha saputo costruire un percorso sportivo di eccellenza».La conquista del titolo regionale Under 17 conferma la qualità del percorso intrapreso dall’Academy L’Aquila Calcio e rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero movimento calcistico abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Regione Abruzzo ha voluto celebrare questo successo come esempio positivo di sport, aggregazione e valorizzazione delle nuove generazioni.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it