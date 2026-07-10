Regione Abruzzo, Accesso al credito delle imprese al centro della riunione dell’Osservatorio regionale

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Le tematiche connesse all’accesso al credito delle imprese rimangono centrali nell’azione del governo della Regione nella consapevolezza che non è possibile avviare processi di crescita del tessuto economico regionale senza una seria politica del credito”. Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, aprendo la terza riunione del tavolo dell’Osservatorio del credito, composto dai rappresentanti delle imprese e degli istituti di credito – aggiunge testualmente l’articolo online. Le misure messe in campo dalla Regione per stimolare un mercato difficile e sempre più condizionato dagli eventi internazionali sembrano aver prodotto risultati soddisfacenti.“Il voucher di garanzia di 8 milioni di euro – ha detto l’assessore Magnacca – è stata una misura prevista dalla Regione Abruzzo che ha registrato un successo straordinario – La misura, grazie anche al sostegno di Confidi, ha prodotto una leva finanziaria di oltre 45 milioni di euro, secondo quanto evidenziato da ricerche delle associazioni di categoria”. Anche se Confcommercio, durante la riunione dell’Osservatorio, si è spinta oltre sostenendo che la misura del voucher avrebbe prodotto una leva finanziaria per oltre 81 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Non a caso, Confidi a chiesto a gran voce il rifinanziamento della misura quale condizione importante per garantire la crescita delle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. E a proposito di imprese, l’assessore Magnacca non ha mancato di ricordare le misure attualmente in campo e quelle appena chiuse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “E’ Il caso dell’avviso Abruzzo Micro Prestiti, una misura che è stata assorbita in poche ore dall’avvio dello sportello, e che ha messo in evidenza la vivacità di quelle imprese disposte ad investire per crescere sul mercato – recita il testo pubblicato online. È nostra intenzione assecondare questo trend con il rifinanziamento della misura anche per il prossimo anno, così come abbiamo intenzione di mettere in campo ulteriori risorse, di concerto con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, per le star-up innovative per le micro imprese dell’artigianato”.Non sono mancate durante la riunione dell’Osservatorio voci di protesta per l’assenza dei rappresenti dei più importanti istituti di credito presenti sul territorio, ad accezione di Poste Italiane che aveva un proprio rappresentante al tavolo regionale – si apprende dalla nota stampa. È stato infine ribadita la necessità di intervenire per arginare il fenomeno dello spopolamento bancario che si traduce nella chiusura degli sportelli nei piccoli comuni – aggiunge la nota pubblicata. L’impressione è che quel 60%, dato rilanciato nell’ultima riunione dell’Osservatorio a febbraio scorso, di comuni abruzzesi sul cui territorio non è presente alcun sportello bancario sia destinato a salire – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it