Regione Abruzzo, Accordo tra Regione ed INPS per attivare azioni di politica attiva

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:La direzione regionale dell’INPS e la Regione Abruzzo hanno sottoscritto una convenzione operativa per l’erogazione delle risorse destinate alle politiche attive del lavoro sul territorio regionale – L’accordo è stato firmato dal direttore regionale INPS Abruzzo, Luciano Busacca, e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Tiziana Magnacca – Questa mattina, a Pescara, in Regione, l’accordo è stato illustrato alla stampa dal presidente Marco Marsilio, dallo stesso assessore Magnacca mentre per l’INPS era presente la vicedirettrice regionale, Vittoriana Saltarelli.La convenzione disciplina le modalità attraverso cui l’INPS provvederà, per conto della Regione, al pagamento delle indennità previste dalle misure di politica attiva – “Con questa convenzione, in Abruzzo mettiamo finalmente a terra risorse importanti per il lavoro – recita il testo pubblicato online. Si tratta di 35 milioni di euro destinati alle politiche attive che la Regione è riuscita a recuperare dopo un lungo lavoro di confronto istituzionale a livello nazionale” – ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a circa 35 milioni di euro, di cui 19.298.957 euro già impegnati nel Piano di programmazione 2025. I fondi saranno destinati principalmente a due linee di intervento: 12.298.957 euro per tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e 7 milioni di euro per progetti di invecchiamento attivo e cantieri di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. ll primo bando per l’attivazione dei tirocini è atteso entro la fine del mese – “La collaborazione con l’INPS – ha aggiunto Marsilio – permette di sbloccare fondi rimasti fermi e di trasformarli in opportunità concrete per cittadini, imprese e amministrazioni locali, rafforzando gli strumenti a sostegno dell’occupazione e della formazione”.Nel dettaglio, la Regione manterrà la responsabilità delle attività istruttorie e dell’individuazione dei beneficiari, mentre l’INPS opererà come ente pagatore, garantendo l’erogazione delle somme entro 30 giorni dalla trasmissione delle liste degli aventi diritto – riporta testualmente l’articolo online. “Ringrazio l’INPS per la disponibilità dimostrata in questo anno di lavoro che ci ha consentito di rimettere in moto il circuito finanziario e rendere disponibili 35 milioni di euro per le politiche del lavoro – ha sottolineato l’assessore regionale al Lavoro, Tiziana Magnacca -. Abbiamo scelto di rimodulare queste risorse, inizialmente destinate alle politiche passive, per rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro moderno e alle criticità emerse nella nostra regione”.Tra le misure previste, particolare attenzione sarà dedicata ai tirocini, che verranno rilanciati con procedure semplificate e con un aumento dell’indennità fino a 800 euro, per favorire soprattutto l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro – “Una parte significativa dei fondi – ha spiegato Magnacca – sarà destinata al rilancio dei tirocini per offrire, soprattutto ai giovani, maggiori opportunità di formazione direttamente nei luoghi di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un ulteriore intervento riguarderà i progetti di invecchiamento attivo, destinati ai lavoratori prossimi alla pensione che hanno perso l’occupazione – si apprende dalla nota stampa. Questo – ha concluso l’assessore – consentirà ai Comuni di rafforzare anche i propri servizi nonostante i limiti alla spesa per il personale”.La convenzione resterà in vigore fino al 31 dicembre 2028, garantendo continuità operativa per l’intera durata della programmazione regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it