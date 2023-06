Regione Abruzzo, Acquacoltura e pesca: Imprudente, un progetto di ripopolamento della trota mediterranea nei fiumi abruzzesi

- Advertisement -

Dal sito della Regione Abruzzo:

Vice presidente Imprudente: potenziare il Centro Ittiogenico del Vetoio per salvaguardare la biodiversità e rilanciare il settore

REGFLASH L’Aquila, 15 giu – “Puntiamo a ripopolare i nostri corsi d’acqua con una specie ‘nativa’ particolarmente pregiata che negli anni a venire si riprodurrà liberamente negli stessi fiumi abruzzesi”. Così, il vice presidente della Regione Abruzzo con delega alla Pesca, Emanuele Imprudente, nel corso del tavolo tematico sull’acquacoltura che si è svolto ieri a L’Aquila, per fare il punto sul settore della pesca professionale delle acque interne e per avanzare e condividere suggerimenti e proposte per i prossimi interventi da attuare con la nuova programmazione FEAMPA 2021-2027.

Nel corso dell’incontro è stato altresì presentato il progetto regionale, attuato presso il Centro Ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (Cisi) di L’Aquila, gestito dalla Regione Abruzzo, sulla selezione genetica e riproduzione di trote autoctone per il ripopolamento dei fiumi abruzzesi.

“Si tratta di un progetto – afferma il vice presidente – estremamente ambizioso teso alla salvaguardia della biodiversità e, nello specifico, a far tornare la trota mediterranea ad abitare i corsi d’acqua appenninici del nostro Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. In tal senso – continua Imprudente – siamo al lavoro con gli operatori del settore per potenziare il Centro Ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (Cisi) di L’Aquila, uno dei pochi in tutta Italia dedicato alla riproduzione della trota mediterranea, con un buon numero di riproduttori certificati geneticamente e che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi mesi attraverso specifici campionamenti genetici – precisa il comunicato. Pertanto – conclude – grazie ad uno sviluppo complessivo del nostro centro ittiogenico e anche mediante la riqualificazione di altre strutture ubicate in regione, potremo garantire i ripopolamenti di trote ‘native’ e superare tutte le difficoltà e i blocchi che la normativa statale e comunitaria impongono”. US/230615

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it