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Regione Abruzzo, Ad ottobre l’Abruzzo ospiterà Didacta Italia

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Regione Abruzzo, ultime dal sito:Didacta Italia, dopo il successo dell’ultima edizione svoltasi alla Fortezza da Basso di Firenze nel marzo scorso arriva in Abruzzo negli spazi espositivi di Lanciano Fiera dal 21 al 23 ottobre 2026. A darne notizia sono il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’assessore all’Istruzione, Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. Didacta Italia, spin off di Didacta International, il più importante evento mondiale dedicato alla scuola del futuro, è organizzata da Firenze Fiera con la partnership di Indire e in collaborazione con Didacta International. Didacta Italia – Edizione Abruzzo (quinto spin off dopo le edizioni svoltesi in Sicilia, Puglia e Provincia autonoma di Trento) è rivolta a tutti i livelli di formazione: 0-6, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali, ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre ai professionisti del mondo della scuola, alle aziende e a tutti gli addetti ai lavori – Coinvolte tutte le categorie del settore: dirigenti scolastici, docenti, formatori e i principali ordini professionali nonché gli amministratori locali.Di “opportunità unica per l’Abruzzo” parla il presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo Marco Marsilio – “La scelta d’intesa con i vertici di Firenze Fiera di portare in Abruzzo la manifestazione di punta della scuola italiana non fa altro che rafforzare una precisa strategia che la Giunta regionale persegue dall’inizio del suo mandato: consolidare l’immagine dell’Abruzzo dandole una connotazione nazionale ospitando grandi eventi – precisa il comunicato. Didacta per l’Abruzzo è un tassello importante di questa strategia, ma soprattutto è la conferma che anche i grandi catalizzatori di eventi, com’è senza alcun dubbio Firenze Fiera, ora guardano all’Abruzzo come partner affidabile con il quale condividere l’organizzazione e la realizzazione di grandi collaborazioni”.A fianco dell’offerta formativa, verrà allestita una ricca sezione espositiva con la partecipazione delle principali aziende nazionali ed internazionali della filiera della scuola: dalla cancelleria e editoria alle architetture e arredi scolastici, dalla didattica museale e turismo scolastico all’educazione ambientale a quella motoria, dalla formazione linguistica agli ITS e Formazione professionale fino alle tecnologie più avanzate, robotica e ambienti immersivi.“A ottobre l’Abruzzo sarà la capitale della scuola italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Didacta – ha sottolineato l’assessore all’Istruzione della Regione Abruzzo Roberto Santangelo – è la ‘grande occasione’ che una regione con ambizioni di crescita non deve farsi sfuggire – Siamo riusciti, grazie anche alla credibilità acquisita in questi anni, a collocare l’Abruzzo al centro delle dinamiche della scuola nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo modo, mettiamo a disposizione dei docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore abruzzesi uno strumento unico di crescita e confronto, in grado di far capire meglio i cambiamenti che il mondo della scuola vive di anno in anno – aggiunge testualmente l’articolo online. L’ingresso in una dimensione nazionale, sono certo, permetterà una crescita professionale di tutti gli attori principali della scuola abruzzese, con indubbi riflessi positivi sulla didattica e sui rapporti tra scuola e famiglie”.“Abbiamo accolto con piacere l’invito del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e dell’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Santangelo, di organizzare il 5° spin off di Didacta Italia in questa regione – Un nuovo importante evento che nasce dalla volontà di rafforzare il dialogo con le realtà locali, valorizzare le specificità regionali e contribuire in modo concreto allo sviluppo dell’innovazione didattica su tutto il territorio nazionale”, dichiara il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini – aggiunge la nota pubblicata. “Didacta Italia si è affermata negli anni come un punto di riferimento imprescindibile per il mondo della scuola – si legge sul sito web ufficiale. Portare questo format in nuove regioni significa ampliare le opportunità di incontro, aggiornamento e crescita per docenti, dirigenti scolastici e operatori del settore – In questo contesto – conclude Becattini – Firenze Fiera intende ribadire il proprio ruolo di infrastruttura strategica al servizio del Paese, capace di creare connessioni sostenendo lo sviluppo culturale, economico e sociale delle diverse comunità”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

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