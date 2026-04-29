Regione Abruzzo, Aeroporto d’Abruzzo: D’Annuntiis, ancora un utile di esercizio per la SAGA

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Si è svolta questa mattina, a Pescara, l’assemblea dei soci della SAGA, alla quale ha preso parte l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, in rappresentanza della Regione – L’incontro è stato l’occasione per certificare un altro traguardo significativo per lo scalo pescarese: la chiusura del bilancio 2025 in attivo, con un utile superiore ai 170 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. “Siamo di fronte a un’importante inversione di tendenza rispetto ai bilanci di anni precedenti” – ha dichiarato l’assessore D’Annuntiis. “Ancora una volta si realizza un utile d’esercizio: un dato che testimonia il grande lavoro che la Regione Abruzzo, insieme al CDA e a tutta la struttura SAGA, sta portando avanti per la reale valorizzazione del nostro aeroporto – recita il testo pubblicato online. ”L’analisi dei dati operativi conferma come l’appeal dello scalo sia ai massimi storici – Oltre al record di 1,1 milioni di passeggeri raggiunto nel 2025, i primi dati del 2026 indicano una crescita strutturale ancora più marcata – si legge sul sito web ufficiale. “I numeri dei mesi di gennaio, febbraio e marzo sono estremamente incoraggianti” – ha proseguito l’assessore – si apprende dalla nota stampa. “Registriamo già un incremento delle presenze che sfiora il 75% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – aggiunge testualmente l’articolo online. È il segno tangibile di una grande attrazione da parte del pubblico e dei passeggeri verso la nostra struttura e verso i servizi che siamo in grado di offrire – ”Sul fronte infrastrutturale, la Regione conferma il piano di potenziamento con l’obiettivo di rendere lo scalo sempre più competitivo e moderno – “Il programma di sviluppo non si ferma” – conclude D’Annuntiis. “Stiamo realizzando investimenti strategici per il futuro del territorio – riporta testualmente l’articolo online. In particolare, nei prossimi mesi sarà messa in uso la pista di volo allungata, un’opera fondamentale che permetterà di ampliare ulteriormente il raggio d’azione dello scalo e consolidare il posizionamento dell’Aeroporto d’Abruzzo nel panorama internazionale – si apprende dalla nota stampa. ”

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it