Regione Abruzzo, Aeroporto d’Abruzzo, Marsilio a Dublino incontra vertici Ryanair

Dal sito della Regione Abruzzo:– Dublino, 14 feb – Giornata di lavoro, oggi a Dublino, dove il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, accompagnato dal sottosegretario con delega al turismo Daniele D’Amario, ha incontrato i vertici di Ryanair. Alla riunione con Michael O’Leary ed Eddie Wilson, hanno preso parte anche il presidente della Saga, Giorgio Fraccastoro e il direttore Luca Bruni – aggiunge la nota pubblicata. “Il nostro obiettivo, su cui ci siamo confrontati, è quello di potenziare i rapporti commerciali da e per l’Abruzzo, aumentando rotte e destinazioni – precisa la nota online. Una dialogo che si sta costruendo in maniera molto positiva e speriamo possa dare frutti importanti nei prossimi anni”, ha dichiarato il presidente Marsilio – recita il testo pubblicato online. U.S. 2025/02/14

