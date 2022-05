Regione Abruzzo, Aeroporto Pescara: nuove rotte per Manchester e Memmingen

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 25 mag. – Quindici rotte totali, con una frequenza complessiva di 100 voli settimanali, 20 in più rispetto al pre pandemia – si legge sul sito web ufficiale. È l’operativo più grande di sempre quello della summer season di Ryanair da Abruzzo Airport, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa – si apprende dal portale web ufficiale.

Novità di questa estate con la compagnia irlandese sono due nuove rotte: per Manchester, che porta così a due collegamenti con il Regno Unito, affiancando la storica destinazione di Londra Stansted; e la rotta per Memmingen, in Germania che conta anche Dusseldorf.

Secondo quanto illustrato da Ryanair, l’aeromobile basato a Pescara rappresenta un investimento di 100 milioni di dollari, migliorando significativamente la connettività nazionale e internazionale dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Con 15 destinazioni sulle 19 totali che conta l’Aeroporto d’Abruzzo, Ryanair copre quasi l’80 per cento dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo – riporta testualmente l’articolo online.

I dati del transito dei passeggeri evidenziano una ripresa del settore: nel solo mese di aprile il flusso di passeggeri è stato pari a 66.823 persone, superando il dato registrato ad aprile 2019, quando i passeggeri erano stati 66.370. Entrando nello specifico Milano Bergamo conta 14 frequenze settimanali; Londra conta 6 frequenze; 5 per Bruxelles Charleroi, tre per Dusseldorf, Torino e Malta; 2 frequenze per Bucarest, Girona, Alghero, Trapani, Praga, Manchester, Memminge, Varsavia, e Cracovia –

Per quanto riguarda il programma voli, Milano Bergamo viene effettuato ogni giorno; Bucarest mercoledì e domenica; Barcellona Girona mercoledì e sabato; Alghero martedì e sabato; Trapani lunedì e giovedì; Praga lunedì e venerdì, Dusseldorf lunedì, martedì e venerdì; Manchester mercoledì e domenica; Torino lunedì, martedì e venerdì; Bruxelles Charleroi martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica; Memmingen, martedì e sabato; Varsavia lunedì e giovedì; Londra Stansted lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica; Malta martedì, giovedì e sabato; Cracovia, lunedì e venerdì.GILPET/220525

