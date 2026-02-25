- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, AeroSpazio: Marsilio in visita all’ESA, “In Abruzzo un laboratorio d’avanguardia...
Attualità

Regione Abruzzo, AeroSpazio: Marsilio in visita all’ESA, “In Abruzzo un laboratorio d’avanguardia per l’uso dei satelliti a difesa del territorio”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Frascati, 25 febbraio – “L’Abruzzo si offre come modello all’avanguardia per lo sviluppo di un’attenzione concreta verso le aree protette”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della visita istituzionale alla sede dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) di Frascati (Tor Vergata), insieme al Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, e al direttore dell’Ente Parco, Luciano Sanmarone – si apprende dalla nota stampa. Al centro dell’incontro, la prospettiva di un protocollo di collaborazione tra Regione, Parco ed ESA per il controllo e il monitoraggio del territorio attraverso i dati satellitari.“Abbiamo avuto l’opportunità di constatare l’enorme quantità di dati che, correttamente interpretati, possono essere fondamentali per valorizzare e difendere il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Con il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e con altre realtà presenti nella nostra regione stiamo lavorando a un protocollo per il controllo del territorio attraverso i satelliti: dalla verifica al monitoraggio delle condizioni del clima, delle foreste, fino all’assetto idrogeologico”.Marsilio ha quindi ringraziato il Parco per la disponibilità a mettere a disposizione “il proprio preziosissimo territorio come laboratorio sperimentale”, con l’obiettivo di “mettere in pratica politiche di conservazione, valorizzazione e tutela del nostro patrimonio naturale attraverso la tecnologia e la ricerca scientifica applicata”.Per il Presidente Cannata, l’incontro rappresenta un passaggio strategico: “È stata una visita molto interessante: qui abbiamo capito quanto le tecnologie satellitari possano rafforzare l’azione di monitoraggio sul campo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo può diventare un prototipo da sviluppare in Abruzzo e poi mettere al servizio dell’insieme dei parchi nazionali italiani”. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it