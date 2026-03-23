Regione Abruzzo, Agenzia sanitaria regionale: Marsilio incontra il nuovo direttore Brucchi su riforme e qualità dei servizi, a partire dalle liste di attesa

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Primo incontro istituzionale a Palazzo Silone tra il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il nuovo direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Maurizio Brucchi, ricevuto questa mattina per un colloquio di presentazione e di avvio delle attività.Nel corso dell’incontro sono state condivise le principali linee di intervento e le priorità operative per il sistema sanitario regionale, con particolare riferimento al miglioramento dell’efficienza dei servizi, alla riduzione delle liste d’attesa e al rafforzamento del raccordo tra le aziende sanitarie – si apprende dalla nota stampa. Il confronto ha rappresentato anche l’occasione per condividere le linee di indirizzo e le priorità operative che accompagneranno il mandato del nuovo direttore – si apprende dalla nota stampa. Il Presidente Marsilio ha formulato a Brucchi i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando l’importanza del ruolo dell’Agenzia sanitaria regionale quale struttura di supporto strategico per la programmazione e il monitoraggio delle politiche sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Desidero rivolgere a Maurizio Brucchi i miei complimenti per il meritato incarico – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una figura ben nota ai nostri uffici, che ha già collaborato con il sistema sanitario abruzzese nel ruolo di direttore sanitario della ASL di Teramo, distinguendosi per capacità operative e per un efficace lavoro di coordinamento tra le quattro aziende sanitarie – Proprio questa esperienza ci ha convinto ancor di più ad affidargli la guida dell’Agenzia sanitaria regionale, raccogliendo il testimone di Pierluigi Cosenza, che ringrazio per il lavoro svolto – Siamo certi che saprà favorire ulteriormente l’interscambio, la sintesi e la collaborazione tra le strutture, elementi fondamentali per affrontare una fase particolarmente impegnativa, segnata dall’attuazione di importanti processi di riforma del sistema sanitario – recita il testo pubblicato online. In questo contesto, il ruolo dell’Agenzia sanitaria regionale, chiamata a svolgere attività di monitoraggio, programmazione, analisi e proposta, è strategico – aggiunge testualmente l’articolo online. Riteniamo che Brucchi possa interpretarlo al meglio, contribuendo in modo concreto al rafforzamento e all’efficienza del sistema sanitario abruzzese – ”Il neo direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Maurizio Brucchi, ha espresso soddisfazione e ha illustrato le linee di impegno che intende portare avanti:“Ringrazio la Giunta regionale, il Presidente Marsilio e l’assessore Verì per la fiducia accordata – si apprende dal portale web ufficiale. Mi impegnerò a interpretare questo incarico con responsabilità, disponibilità e soprattutto presenza costante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Rivolgo un saluto a Pierluigi Cosenza che mi ha preceduto alla guida dell’Agenzia – si apprende dal portale web ufficiale. Gli impegni da portare avanti sono numerosi, a partire dal tema delle liste d’attesa, che richiede un lavoro di squadra con le aziende sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Agenzia opererà in stretto raccordo con le ASL e con il personale sanitario, con l’obiettivo di supportare in maniera concreta i processi di miglioramento del sistema – viene evidenziato sul sito web. Intendo svolgere un ruolo attivo e presente, favorendo collaborazione, integrazione e condivisione delle informazioni, per contribuire al rafforzamento e all’efficienza del servizio sanitario regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. ”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it