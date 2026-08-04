Regione Abruzzo, Agricoltura: dalla Regione oltre 2 milioni per incentivare agriturismi, agricoltura sociale e fattorie didattiche

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:La Regione Abruzzo continua a investire sul futuro delle aree rurali e sulla competitività del sistema agricolo – recita il testo pubblicato online. È stato pubblicato il bando relativo all’intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, che mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 2.096.856,68 euro nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Abruzzo 2023-2027. «Con questo bando – dichiara il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – mettiamo a disposizione delle aziende agricole uno strumento concreto per ampliare le proprie attività e rafforzare la capacità di generare reddito – recita il testo pubblicato online. Diversificare significa rendere le imprese più solide e competitive, creare nuove occasioni di lavoro e offrire servizi che contribuiscono a rendere più attrattive le nostre aree rurali – È una misura che sostiene l’innovazione e la multifunzionalità dell’agricoltura, valorizzando le potenzialità del territorio e contribuendo anche a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne».L’intervento è finalizzato a incentivare gli investimenti destinati alla diversificazione aziendale attraverso lo sviluppo di attività extra-agricole, favorendo la crescita economica e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, con effetti positivi sia sul piano economico sia su quello sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il bando sostiene investimenti compresi tra 20.000 e 250.000 euro ad azienda, in particolare per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività connesse all’impresa agricola, come l’agriturismo, l’agricoltura sociale, le attività educative e didattiche, la trasformazione e vendita di specifici prodotti aziendali, le attività turistico-ricreative legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, oltre agli interventi nel settore della selvicoltura, dell’acquacoltura non esclusiva e della manutenzione del verde e del territorio – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è favorire nuove opportunità di reddito per le famiglie agricole, incrementare l’occupazione, migliorare la qualità dei servizi nelle aree rurali e rafforzare il ruolo dell’impresa agricola come protagonista dello sviluppo locale – Il bando sarà attuato mediante procedura valutativa con formazione di una graduatoria di merito – Le domande di sostegno dovranno essere presentate sul portale SIAN a partire dal termine che sarà comunicato nel mese di settembre con apposito avviso nella sezione tematica Agricoltura del sito della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it