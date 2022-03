Regione Abruzzo, Agricoltura: domani presentazione riorganizzazione disciplinari di produzione delle denominazioni regionali

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 8 mar. Il vice presidente della Giunta regionale ed assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, parteciperà, alle ore 11.00 di domani, mercoledì 9, a Pescara, al Museo delle Genti d’Abruzzo (sala Favetta), in via delle Caserme, alla conferenza stampa di presentazione della riorganizzazione dei disciplinari di produzione delle denominazioni regionali, secondo il cosiddetto “modello Abruzzo”.

Sarà l’occasione sia per illustrare i principi guida che hanno ispirato tale progetto “epocale” sia per delineare il percorso di evoluzione del mondo vitivinicolo abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’incontro interverrà anche il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Valentino Di Campli – US/220308

