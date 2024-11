Regione Abruzzo, Agricoltura: Imprudente, al via bando CSR per tartufaie e imboschimenti. Stanziato 1 milione di euro.

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 22 nov. – “La Regione Abruzzo ha pubblicato l’Avviso relativo all’Intervento SRD05, destinato alla realizzazione di impianti di forestazione, imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli, nell’ambito del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale (CSR) Abruzzo 2023-2027. Il budget complessivo posto a bando ammonta a 1 milione di euro – ” Ad annunciarlo il vicepresidente della giunta regionale ed assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Incremento delle superfici forestali, mitigazione del cambiamento climatico, miglioramento della biodiversità, protezione e sostenibilità ambientale sono i pilasti dell’intervento messo in campo, che punta alla creazione di impianti forestali realizzati con specie autoctone arboree e arbustive, anche micorrizate, provenienti da origine certificata e adatte alle specifiche condizioni ambientali locali. L’iniziativa mira a promuovere il rafforzamento della superficie forestale e dei sistemi agroforestali, con l’intento di incrementare l’assorbimento del carbonio atmosferico, migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, e tutelare l’equilibrio idrogeologico e la protezione del suolo – Inoltre, l’intervento ha l’obiettivo di fornire nuovi prodotti legnosi e non legnosi, nonché servizi ecosistemici, contribuendo alla diversificazione del reddito agricolo e favorendo lo sviluppo economico delle zone rurali – precisa il comunicato. “Questo progetto si inserisce nel contesto degli impegni europei e internazionali in materia di conservazione della biodiversità e lotta al cambiamento climatico: infatti, l’intervento supporta gli obiettivi del Green Deal europeo, della Strategia Forestale Nazionale e della Strategia Nazionale per la Biodiversità. I titolari di superfici agricole che intendono partecipare all’iniziativa – conclude Imprudente – potranno accedere al sostegno economico, che coprirà, in tutto o in parte, i costi necessari per la realizzazione degli impianti di imboschimento – aggiunge testualmente l’articolo online. ” I beneficiari del sostegno sono i proprietari o possessori, pubblici o privati, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, titolari della conduzione di terreni agricoli per superfici complessive di dimensione non inferiori a 1 ettaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il contributo massimo concedibile per le operazioni di impianto è pari a 15.000 euro ad ettaro sull’intero territorio regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le domande possono già essere inoltrate, esclusivamente attraverso il portale SIAN, fino al 13 gennaio 2025.https://www.regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – it/agricoltura/pac-2023-2027/bandi-pac-2023-… US 241122

