Regione Abruzzo, Agricoltura, Imprudente: “Con oltre un milione di euro rafforziamo cooperazione e innovazione”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:La Regione Abruzzo rafforza il proprio impegno a sostegno della cooperazione, dell’innovazione e della formazione nel sistema agricolo, forestale e agroalimentare con la pubblicazione del bando relativo all’intervento SRG09 – Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, previsto dal Complemento di programmazione per lo Sviluppo rurale 2023-2027. L’avviso dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.027.914 euro – aggiunge testualmente l’articolo online. «L’innovazione rappresenta uno dei principali fattori di crescita e competitività del nostro sistema agricolo – dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – e con questo intervento investiamo nella cooperazione tra i soggetti che producono conoscenza, formazione, ricerca e consulenza, affinché le innovazioni possano tradursi in strumenti concreti a beneficio delle imprese e dei territori rurali – aggiunge la nota pubblicata. La capacità di creare reti stabili e di favorire il trasferimento delle conoscenze costituisce un elemento strategico della programmazione regionale e della Politica agricola comune, perché consente di accompagnare il settore verso modelli produttivi sempre più competitivi, multifunzionali e orientati alla qualità».L’intervento SRG09 sostiene la costituzione di Gruppi di cooperazione finalizzati alla realizzazione di azioni di supporto all’innovazione e all’erogazione di servizi destinati ai comparti agricolo, forestale e agroalimentare – L’obiettivo è favorire lo sviluppo di soluzioni condivise in risposta ai fabbisogni delle imprese, migliorare i processi di formazione e diffusione delle conoscenze, promuovere l’adozione delle innovazioni e rafforzare il collegamento tra i soggetti che compongono il sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura (AKIS).Possono presentare domanda i Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due soggetti giuridici appartenenti ad almeno due categorie tra enti di formazione accreditati, organismi di consulenza, università ed enti di ricerca, istituti tecnici superiori, istituti di istruzione tecnica e professionale, soggetti pubblici e privati attivi nell’AKIS, operatori del settore agricolo, forestale e agroalimentare, enti strumentali e società in house della Regione Abruzzo, Gruppi di azione locale (GAL), Enti Parco e gestori delle aree protette – Le domande di sostegno potranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro il 30 aprile 2027, a partire dalla data che verrà comunicata attraverso apposito avviso che sarà pubblicato nella sezione Agricoltura del sito regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it