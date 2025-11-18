Regione Abruzzo, Agricoltura: Imprudente, l’Abruzzo è oggi una delle realtà agricole più dinamiche del paese

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“L’Abruzzo è oggi uno dei territori più dinamici del Paese nel settore agricolo, i dati diffusi dall’Osservatorio INPS confermano ciò che stiamo costruendo con determinazione: la nostra regione è protagonista della crescita agricola italiana, con risultati che superano in modo significativo le medie nazionali” – lo dichiara il Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente, commentando i dati ufficiali relativi all’anno 2024 pubblicati dall’Osservatorio Statistico INPS ‘Mondo Agricolo’.Secondo il rapporto, l’Abruzzo registra una crescita del +5,2% delle aziende che occupano operai agricoli dipendenti, a fronte di un dato nazionale in calo dell’1,1%; un aumento degli operai agricoli pari al +3,9% rispetto al +2,4% nazionale; un’incidenza del lavoro femminile agricolo autonomo pari al 41,8%, valore significativamente superiore alla media italiana; un andamento in linea con la media nazionale degli altri indicatori su lavoratori agricoli autonomi e delle aziende agricole autonome – si apprende dalla nota stampa. “Questi dati ci dicono che l’Abruzzo dimostra di avere una forza in più nella capacità delle imprese agricole di creare occupazione – La nostra agricoltura dimostra di essere competitiva, innovativa e orientata alla qualità.”Il Vicepresidente sottolinea un altro elemento fortemente simbolico: il ruolo delle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La nostra agricoltura è anche una storia di donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il 41,8% dei lavoratori agricoli autonomi è donna, contro una media nazionale del 32%. Nelle nostre campagne ci sono imprenditrici che fanno vivere la terra, innovano, esportano qualità nel mondo”.Imprudente sottolinea, inoltre, la rilevanza delle filiere strategiche regionali: “Stiamo difendendo e rafforzando le nostre eccellenze: i nostri vini, i nostri oli, la zootecnia, il biologico, l’orticolo, le tipicità. Non parliamo soltanto di agricoltura, parliamo dell’identità stessa dell’Abruzzo – Quando sosteniamo la nostra terra, difendiamo lavoro, paesaggi, turismo, salute, qualità della vita”.“Questa crescita non è un caso – conclude il Vicepresidente – ma il risultato di un lavoro comune tra imprese, comunità rurali, associazioni di categoria e istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. La nostra missione resta chiara: più giovani in agricoltura, più innovazione, più trasformazione agroalimentare, più valore aggiunto ai prodotti abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. L’Abruzzo agricolo ha dimostrato che non è un settore solo da proteggere, ma una realtà da spingere perché forte – Continueremo a farlo, insieme agli agricoltori e alle comunità rurali – precisa il comunicato. L’Abruzzo è terra coraggiosa, e il suo futuro si scrive anche nei campi”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it