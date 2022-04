Regione Abruzzo, Agricoltura: Imprudente, Pnrr per sostegni a crisi aziende del settore

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Verona, 13 apr. – Il vice presidente Emanuele Imprudente, in occasione del Vinitaly, che si conclude oggi a Verona, ha incontrato il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, per chiedere al Governo di adottare misure per sostenere le aziende alla prese con il caro carburanti e con gli ulteriori aumenti dei costi della produzione causati dalla guerra in Ucraina – si legge sul sito web ufficiale. “Le aziende hanno necessità di liquidità – ha osservato Imprudente -. Abbiamo chiesto al Governo di iniziare a ragionare anche sulla opportunità di impiegare l’utilizzo dei fondi del Pnrr non solo per investimenti ma anche per sostenere la sopravvivenza delle aziende agricole – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo esaminato, inoltre, la opportunità di utilizzare il fondo di riserva di crisi per interventi straordinari soprattutto per settore lattiero caseario e zootecnia e l’attivazione della misura 21 così come per il covid”, ha concluso Imprudente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. GILPET/220413

