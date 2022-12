Regione Abruzzo, Agricoltura: le opportunità del PSR nel roadshow “Armonie di Territori” della Rete Rurale

- Advertisement -

Fa tappa a Pescara il tour per promuovere le eccellenze del territorio abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Parteciperà il Sottosegretario MASAF Luigi D’Eramo –

Pescara, 12 dic. – Rete Rurale Nazionale arriva in Abruzzo con “Armonie di Territori”, il roadshow che sta girando l’Italia per dare risalto alle eccellenze agricole del nostro Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopodomani, mercoledì 14, a partire dalle ore 10.00, all’Auditorium “L. Petruzzi” del Museo delle Genti d’Abruzzo, in via delle Caserme, a Pescara, sarà dato ampio spazio alle best practice dell’imprenditoria femminile –

All’incontro e alla tavola rotonda, moderati dal giornalista Nello Di Marcantonio, prenderanno parte, per Rete Rurale Nazionale, Simona Angelini e Paolo Ammassari, oltre al Sottosegretario all’Agricoltura e della Sovranità alimentare e forestale (MASAF), Luigi D’Eramo, e ad Emanuele Imprudente, vicepresidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Elena Sico, direttrice del Dipartimento Agricoltura della Regione, Nunzia Napolitano, dirigente del Servizio Competitività Dipartimento Agricoltura, Alessandra Di Pietro, docente all’IPSSEOA “F. De Cecco” di Pescara, Antonella Di Tonno di Coldiretti Abruzzo, Kathia Alfonsi di Confagricoltura L’Aquila, Francesca Aragona di Cia Abruzzo, e Giovanna Campana di Copagri Abruzzo – Spazio poi all’imprenditoria femminile in Abruzzo con le “Ambasciatrici dello Sviluppo Rurale”, che condivideranno le best practice e gli esempi virtuosi delle loro attività avviati grazie al Programma di sviluppo rurale – Abruzzo – 2014/2022. Chiusura all’insegna della musica con le esibizioni dei musicisti dei conservatori di Pescara e Teramo – riporta testualmente l’articolo online. US221112

