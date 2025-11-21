Regione Abruzzo, Agricoltura: Marsilio e Imprudente, il futuro dell’Italia riparte dall’Abruzzo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“L’Abruzzo è protagonista della crescita agricola italiana, con risultati che superano in modo significativo le medie nazionali – I numeri parlano chiaro: mentre nel Paese le aziende agricole con dipendenti diminuiscono (1,1%), nella nostra regione aumentano del +5,2%. Crescono anche gli operai agricoli (+3,9% contro +2,4% nazionale) e siamo primi in Italia per la crescita del valore aggiunto agricolo, ossia la ricchezza netta generata da un’azienda attraverso il suo lavoro: +31,17%, un risultato straordinario che colloca le nostre quattro province ai vertici della classifica nazionale”.È quanto evidenziano il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ed il vicepresidente ed assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, a commento dei recenti dati elaborati e diffusi dall’INPS – Osservatorio Statistico ‘Mondo Agricolo’ e dal Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere – “Questi risultati – ha commentato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – confermano che la strada intrapresa sta dando frutti concreti – La continuità amministrativa garantita in questi anni – ha spiegato il presidente – ci ha permesso di consolidare politiche di lungo periodo, con un coraggioso lavoro di rilancio e rigenerazione, anche amministrativa, del sostegno alle imprese agricole per creare le condizioni per una crescita stabile, moderna e competitiva – Abbiamo creduto in un modello che premia il lavoro, l’innovazione e la capacità delle aziende di affrontare le sfide dei mercati – precisa la nota online. È una prova della solidità dell’Abruzzo – ha concluso Marsilio – e della visione che stiamo portando avanti per l’intero comparto agricolo”.“Questa non è solo una crescita economica, ma una nuova visione dell’Abruzzo – dichiara il vicepresidente Imprudente – una regione che non rinuncia alla sua identità rurale, ma la trasforma in energia, innovazione e lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Con il 41,8% di imprenditrici autonome nel settore agricolo – contro il 32,2% della media italiana – stiamo costruendo un modello che valorizza la competenza, il coraggio e il protagonismo delle donne nella terra e nelle filiere agroalimentari”.“Siamo la terra della tradizione, delle produzioni di qualità, dei vini riconosciuti nel mondo , dell’olio, dell’orticolo e di tante tipicità – conclude imprudente – ma oggi siamo anche una regione che investe in tecnologia, sostenibilità e filiere corte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Continueremo con determinazione a sostenere imprese, giovani agricoltori, cooperative e sistemi locali del cibo, perché l’agricoltura è presidio del territorio, sicurezza alimentare e opportunità di futuro per i nostri figli”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it