- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, Agricoltura, oltre 2 milioni di euro per diversificare le attività...
Attualità

Regione Abruzzo, Agricoltura, oltre 2 milioni di euro per diversificare le attività delle imprese

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito della Regione Abruzzo:La Regione Abruzzo continua a investire sul futuro delle aree rurali e sulla competitività del sistema agricolo – aggiunge testualmente l’articolo online. È stato pubblicato il bando relativo all’intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, che mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 2.096.856,68 euro nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Abruzzo 2023-2027. «Con questo bando – dichiara il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – mettiamo a disposizione delle aziende agricole uno strumento concreto per ampliare le proprie attività e rafforzare la capacità di generare reddito – riporta testualmente l’articolo online. Diversificare significa rendere le imprese più solide e competitive, creare nuove occasioni di lavoro e offrire servizi che contribuiscono a rendere più attrattive le nostre aree rurali – precisa il comunicato. È una misura che sostiene l’innovazione e la multifunzionalità dell’agricoltura, valorizzando le potenzialità del territorio e contribuendo anche a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne».L’intervento è finalizzato a incentivare gli investimenti destinati alla diversificazione aziendale attraverso lo sviluppo di attività extra-agricole, favorendo la crescita economica e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, con effetti positivi sia sul piano economico sia su quello sociale – si apprende dalla nota stampa. Il bando sostiene investimenti compresi tra 20.000 e 250.000 euro ad azienda, in particolare per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività connesse all’impresa agricola, come l’agriturismo, l’agricoltura sociale, le attività educative e didattiche, la trasformazione e vendita di specifici prodotti aziendali, le attività turistico-ricreative legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, oltre agli interventi nel settore della selvicoltura, dell’acquacoltura non esclusiva e della manutenzione del verde e del territorio – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è favorire nuove opportunità di reddito per le famiglie agricole, incrementare l’occupazione, migliorare la qualità dei servizi nelle aree rurali e rafforzare il ruolo dell’impresa agricola come protagonista dello sviluppo locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il bando sarà attuato mediante procedura valutativa con formazione di una graduatoria di merito – riporta testualmente l’articolo online. Le domande di sostegno dovranno essere presentate sul portale SIAN a partire dal termine che sarà comunicato nel mese di settembre con apposito avviso nella sezione tematica Agricoltura del sito della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it