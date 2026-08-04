Regione Abruzzo, Agricoltura, oltre 2 milioni di euro per diversificare le attività delle imprese

Dal sito della Regione Abruzzo:La Regione Abruzzo continua a investire sul futuro delle aree rurali e sulla competitività del sistema agricolo – aggiunge testualmente l’articolo online. È stato pubblicato il bando relativo all’intervento SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole, che mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 2.096.856,68 euro nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Abruzzo 2023-2027. «Con questo bando – dichiara il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – mettiamo a disposizione delle aziende agricole uno strumento concreto per ampliare le proprie attività e rafforzare la capacità di generare reddito – riporta testualmente l’articolo online. Diversificare significa rendere le imprese più solide e competitive, creare nuove occasioni di lavoro e offrire servizi che contribuiscono a rendere più attrattive le nostre aree rurali – precisa il comunicato. È una misura che sostiene l’innovazione e la multifunzionalità dell’agricoltura, valorizzando le potenzialità del territorio e contribuendo anche a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne».L’intervento è finalizzato a incentivare gli investimenti destinati alla diversificazione aziendale attraverso lo sviluppo di attività extra-agricole, favorendo la crescita economica e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, con effetti positivi sia sul piano economico sia su quello sociale – si apprende dalla nota stampa. Il bando sostiene investimenti compresi tra 20.000 e 250.000 euro ad azienda, in particolare per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle attività connesse all’impresa agricola, come l’agriturismo, l’agricoltura sociale, le attività educative e didattiche, la trasformazione e vendita di specifici prodotti aziendali, le attività turistico-ricreative legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico, oltre agli interventi nel settore della selvicoltura, dell’acquacoltura non esclusiva e della manutenzione del verde e del territorio – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è favorire nuove opportunità di reddito per le famiglie agricole, incrementare l’occupazione, migliorare la qualità dei servizi nelle aree rurali e rafforzare il ruolo dell’impresa agricola come protagonista dello sviluppo locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il bando sarà attuato mediante procedura valutativa con formazione di una graduatoria di merito – riporta testualmente l’articolo online. Le domande di sostegno dovranno essere presentate sul portale SIAN a partire dal termine che sarà comunicato nel mese di settembre con apposito avviso nella sezione tematica Agricoltura del sito della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it