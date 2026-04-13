Regione Abruzzo, Agricoltura: presentata al Vinitaly la 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“La Fiera di Lanciano rappresenta un appuntamento strategico per l’intero comparto agricolo regionale – si apprende dalla nota stampa. E quest’anno abbiamo dato spazio anche al Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo che, per la prima volta, avrà un punto di riferimento all’interno dell’evento fieristico mirato a promuovere il settore vitivinicolo”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, con delega all’Agricoltura, intervenendo questa mattina allo spazio Abruzzo (Padiglione 12) del Vinitaly, in occasione della presentazione della 64ª edizione della Fiera dell’Agricoltura di Lanciano (Ch), in programma dal 17 al 19 aprile presso il Polo Fieristico d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “In un momento in cui l’agricoltura è chiamata a coniugare competitività e sostenibilità – ha proseguito Imprudente – eventi come questo diventano fondamentali per favorire l’innovazione, il trasferimento di conoscenze e il dialogo tra istituzioni e imprese – si apprende dalla nota stampa. Il vino, in particolare, è uno dei nostri ambasciatori nel mondo e va sostenuto all’interno di una visione integrata della filiera agroalimentare”. Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, la presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio, il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, Alessandro Nicodemi, il componente del CdA Bruno De Felice e l’onorevole Guerino Testa – “Partecipare alla Fiera nazionale dell’Agricoltura di Lanciano – ha aggiunto Nicodemi – significa per il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo rafforzare il legame tra il mondo del vino e quello agricolo – aggiunge testualmente l’articolo online. La qualità dei vini d’Abruzzo nasce dalla terra, dal lavoro degli agricoltori e dalla capacità di innovare nel rispetto della tradizione – si apprende dalla nota stampa. Occasioni come questa permettono di raccontare il valore delle nostre produzioni e di costruire nuove opportunità per le imprese del settore”. Con oltre 30.000 metri quadrati di area espositiva interamente occupata e più di 500 referenze, la manifestazione presenterà macchine agricole di ultima generazione, tecnologie per la lavorazione del suolo, attrezzature innovative orientate a sostenibilità, precisione e sicurezza, oltre a soluzioni per il movimento terra – si apprende dal portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it