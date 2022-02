Regione Abruzzo, Agrifood Dubai: domani conferenza stampa del vice Presidente Imprudente

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– L’Aquila, 28 feb. E’ fissata per domani, alle 11.40, all’auditorium di Palazzo Silone, a L’Aquila, una conferenza stampa del vice Presidente Emanuele Imprudente per presentare i risultati del programma di “Abruzzo sostenibile nell’Agrifood”, all’expo di Dubai , vetrina mondiale in cui hanno sfilato eccellenze enogastronomiche prodotte da imprese abruzzesi – precisa la nota online. Interverranno anche il presidente Arap Giuseppe Savini e il direttore Antonio Morgante – La presentazione segue la conferenza stampa prevista per le ore 11, stessa sede, del presidente Marco Marsilio circa le modalità di accesso da parte dei nuclei familiari all’assegno di natalità. Presenti anche gli assessori Pietro Quaresimale e Nicoletta Verì. (regflash) K.S. 220228

