L’Aquila, 14 giu. – “L’Abruzzo con le sue eccellenze enogastronomiche a Palma di Maiorca sarà, è il caso di dire, sotto i riflettori e come attore protagonista, in un evento che esalterà ancora una volta l’unicità e la straordinaria biodiversità della nostra terra, lungo la strada da noi intrapresa con determinazione dell’internazionalizzazione e della conquista di nuovi mercati nei quali il brand Abruzzo si sta affermando con sempre maggiore autorevolezza”. Così il vicepresidente della Regione, con delega all’Agricoltura, ​Emanuele Imprudente, ​presenta la finalità della nuova missione dell’Agenzia regionale attività produttive (Arap) che, in qualità di braccio operativo della Giunta regionale abruzzese, ​partecipa ​al ​Festival del Cinema italo-spagnolo​,​ a Palma di Maiorca in Spagna – si legge sul sito web ufficiale. L’evento, iniziato oggi, si concluderà ​domenica 18 giugno, con il format innovativo di momenti cinematografici alternati da eventi culinari che mirano a promuovere i prodotti tipici dei due Paes​i​, con quelli dell’Abruzzo in prima fila – si legge sul sito web ufficiale. In tal senso, la parte del leone la faranno arrosticini di pecora​, tartufo, zafferano dell’Aquila,​ ​formaggio Gregoriano, prodotto a Scanno, ​in provincia dell’Aquila, e poi vino, olio, marcetto e vetricina, naturalmente alla presenza delle imprese che avvieranno contatti con importanti buyer. Il Festival vedrà la partecipazione di moltissimi personaggi dello spettacolo, grandi chef​ e​ buyers​,​ con eventi che si terranno nelle location più alla moda della città iberica – si legge sul sito web ufficiale. ​E con una madrina di eccezione, ​Gabriella Carlucci, abruzzese di Sulmona, ​presentatrice televisiva ​ed ex deputato – ​​La mission di Palma D​i​ ​M​a​i​orca​ per l’Arap è solo l’ultima di una operazione avviata lo scorso anno all’Expo di Dubai e a Bruxelles e poi proseguita con l’Arabia Saudita e ​con ​primo appuntamento scandinavo ad Helsinki​ e infine ​​​​a Stoccolma i​l​ 12 giugno​ scorso – recita il testo pubblicato online. “L’attività fin qui svolta già può vantare un bilancio estremamente positivo, gli scambi commerciali sono cresciuti per numero e per volume di affari e questo significa ricchezza e posti di lavoro in Abruzzo​ – continua Imprudente – ​. Ma c’è anche un altro ritorno indiretto altrettanto importante​: in questa nostra azione condivisa con il presidente, Marco Marsilio, la promozione ​dell’immagine e dell’attrattività ​turistica del​l’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Filo conduttore è infatti rappresentato dalla nostra principale caratteristica, la biodiversità, che è i​l​ vero segreto dell’eccezionale qualità dei nostri prodotti​ agroalimentari”​. Presente per Arap a coordinare le attività è il direttore generale Antonio Morgante, che commenta: “Quella di Palma di Maiorca rappresenta una vetrina prestigiosa, e per la prima volta sperimenteremo il connubio tra il mondo cinematografico e il nostro agrifood che, va sottolineato, avrà una presenza di primissimo piano, a rappresentare il nostro Paese – Il compito che ci vedrà impegnati intensamente anche quest’anno ​e nel prossimo,​ è​ e ​ rimarrà ​l’​affermare e rafforzare il brand Abruzzo​ nel mondo​, con l’obiettivo, molto concreto, di favorire il maggior numero possibile di contratti ​e relazioni commerciali ​tra le imprese abruzzesi e i buyers internazionali”. Gli chef presenti per l’Abruzzo a Palma d​i​ Ma​io​​rca sono Alessandro Miceli, nominato ambasciatore della cucina abruzzese nell’area Menasa​ e ​William Zonfa, chef stellato aquilano ambasciatore dello zafferano dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. In particolare, sono previste due cene di gala, il 16 e 17 giugno, nelle quali i due chef presenteranno i piatti più importanti e caratterizzanti del brand Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Antonio Di Pietro, diplomato presso una delle scuole più prestigiose d’Abruzzo, riconosciuta a livello internazionale, quella presso Villa Santa Maria, in provincia di Chieti, terrà poi una masterclass sulla cucina degli arrosticini di pecora – si legge sul sito web ufficiale. Ampio e prestigioso il paniere​ ​dei prodotti​ che saranno promossi e fatti conoscere in Spagna​: i citati arrosticini di pecora​ e lo zafferano dell’Aquila,​ ​il formaggio Gregoriano, prodotto a Scanno, ​in provincia dell’Aquila, che ha ricevuto il premio come miglior formaggio dell’anno 2022 all’Italian Cheese Awards, , ​vino, salumi, conserve di pomodoro, prodotte con il​ ​pomodoro a pera, altra eccellenza abruzzes​e, l​’olio extravergine delle colline pescaresi​, ​il formaggio ​m​arcetto e la ​ventricina – si legge sul sito web ufficiale. ​Particolare attenzione al ​tartufo, ​altro pro​dotto tipico ​abruzzese, ​ che vanta ben 28 varietà caratterizzate da alta qualità e sapori intensi​ e la cui ​produzione ​rappresenta​ il 40% di quella totale sul territorio nazionale​​. A esaltarne l’eccellenza è stata l’anno scorso la prima Fiera Internazionale dei Tartufi d’Abruzzo​ all​’Aquila c​on la seconda edizione che ​si terrà nel mese di ​dicembre​.​ US/230614

