Regione Abruzzo, Al Cpi di Ortona giornata di orientamento dell’ITS Mobilità sostenibile

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Centro per l’impiego di Ortona e l’ITS Academy Mobilità Sostenibile (Most) di Ortona organizzano un doppio appuntamento riservato ai giovani diplomati, Neet e disoccupati per far conoscere loro le opportunità legate all’offerta formativa dell’ITS. Il primo appuntamento è fissato per domani, martedì 18 novembre, presso la sede del Centro per l’impiego in via Masci 7, dalle ore 15,30 alle 17,30; il secondo appuntamento è invece per martedì 25 novembre, stessa sede e stesse modalità di svolgimento del primo appuntamento – riporta testualmente l’articolo online. L’ITS Academy di Ortona è uno dei sei ITS presenti in Abruzzo che presenta un’offerta di Alta formazione che permette di entrare nell’immediato nel mondo del lavoro – Il Most di Ortona organizza e gestisce corsi di alta formazione nel campo della mobilità sostenibile di trasporto di persone e merci ed è, in questo senso, un punto riferimento importante per quei giovani che voglio intraprendere la carriera lavorativa nel campo della logistica soprattutto nel trasporto ferroviario, nella mobilità urbana e extraurbana oppure nel campo dei servizi alle imprese, come la manutenzione dei mezzi di trasporto – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa del Centro per l’impiego di Ortona rientra in un più ampio progetto che investe i Cpi regionali impegnati ad avviare attività di orientamento e reclutamento sul territorio – riporta testualmente l’articolo online. Il pubblico di riferimento è quello giovanile, ma è evidente che tutti i disoccupati possono partecipare sia ai recruiting day in corso di svolgimento nei Centri per l’impiego regionale sia alle attività di orientamento come nel caso del Centro per l’impiego di Ortona – si apprende dal portale web ufficiale.

