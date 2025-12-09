- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 9, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, Al Cpi di Pescara incontro con giovani per opportunità ITS Turismo e Cultura

Dal sito della Regione Abruzzo:I rappresentanti dell’ITS Academy Cultura e Turismo incontrano giovani e disoccupati del Centro per l’impiego di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Prosegue l’azione di sensibilizzazione degli ITS regionali tesa a comunicare e far capire ad un pubblico più vasto possibile le potenzialità dell’alta formazione legate al mondo del lavoro – L’incontro per l’ITS Academy Cultura e Turismo è fissato per giovedì 11 dicembre alle ore 15 presso la sala riunioni della sede del Centro per l’impiego in via Passolanciano a Pescara – viene evidenziato sul sito web. In quella sede giovani diplomati che non hanno intrapreso un corso di studi universitario hanno possibilità di conoscere dai promotori del progetto ITS tutte le possibilità lavorative legate, in questo caso, al mondo della cultura e del turismo, comparti che appaiono molti vivaci e attivi nel panorama economico regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Istituto tecnologico superiore (ITS -Academy) è una scuola di alta specializzazione riconosciuta dal ministero dell’Istruzione e del Merito – recita il testo pubblicato online. In Abruzzo sono al momento operanti sei ITS: Meccatronica, Mobilità sostenibile, Turismo e Cultura, Moda, Agroalimentare, Efficienza energetica – si legge sul sito web ufficiale. Tutti gli ITS propongono corsi biennali gratuiti finanziati dalla Regione Abruzzo, che uniscono formazione teorica e pratica, con un approccio fortemente legato al mondo del lavoro – L’ITS Turismo e Cultura, che tiene i propri corsi nelle sedi di Giulianova e Sulmona, organizza e gestisce cinque corsi di specializzazione che hanno come riferimento le aziende turistiche e culturali, ma che si rivolgono anche ai settori dello sport, dello spettacolo e dell’enogastronomia – Per partecipare all’incontro di giovedì si può inviare un’email all’indirizzo luca – viene evidenziato sul sito web. bucciarelli@regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

