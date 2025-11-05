- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 5, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, Al via a Patrasso il secondo Steering Meeting del progetto...
Attualità

Regione Abruzzo, Al via a Patrasso il secondo Steering Meeting del progetto europeo Regenera4MED

- Spazio Pubblicitario 02 -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:La Regione Abruzzo, con il Parco Nazionale della Maiella, partecipa ai lavori dedicati allo sviluppo del modello Mediterraneo di turismo rigenerativo come risposta ai cambiamenti climaticiLa Regione Abruzzo partecipa, da oggi e fino al 6 novembre, al secondo Steering Meeting organizzato dal Lead Partner Agència Catalana de Turisme presso l’HUB tecnologico e di innovazione di Patrasso – Il Servizio Pianificazione strategica e Cooperazione territoriale e nazionale infatti, è partner del progetto europeo Regenera4MED – Towards a Mediterranean model of regenerative tourism as climate change adaptation and risk prevention, finanziato dal Programma Interreg Euro-MED.L’incontro vede la partecipazione in presenza di tutti i partner del progetto – riporta testualmente l’articolo online. Al centro dei lavori: la condivisione dei primi risultati raggiunti e la definizione delle prossime attività operative – si apprende dalla nota stampa. Focus specifico sarà dedicato agli strumenti e al modello di turismo rigenerativo sviluppati nell’ambito di Regenera4MED, oltre che allo stato di avanzamento delle iniziative nelle sei aree pilota mediterranee – si apprende dalla nota stampa. Per l’Abruzzo partecipa il Parco Nazionale della Maiella che ha avviato le proprie attività coinvolgendo gli stakeholder del territorio e mettendo in campo – per la prima volta nella Regione – azioni concrete di turismo rigenerativo, orientate all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione del rischio –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it