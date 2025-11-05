Regione Abruzzo, Al via a Patrasso il secondo Steering Meeting del progetto europeo Regenera4MED

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:La Regione Abruzzo, con il Parco Nazionale della Maiella, partecipa ai lavori dedicati allo sviluppo del modello Mediterraneo di turismo rigenerativo come risposta ai cambiamenti climaticiLa Regione Abruzzo partecipa, da oggi e fino al 6 novembre, al secondo Steering Meeting organizzato dal Lead Partner Agència Catalana de Turisme presso l’HUB tecnologico e di innovazione di Patrasso – Il Servizio Pianificazione strategica e Cooperazione territoriale e nazionale infatti, è partner del progetto europeo Regenera4MED – Towards a Mediterranean model of regenerative tourism as climate change adaptation and risk prevention, finanziato dal Programma Interreg Euro-MED.L’incontro vede la partecipazione in presenza di tutti i partner del progetto – riporta testualmente l’articolo online. Al centro dei lavori: la condivisione dei primi risultati raggiunti e la definizione delle prossime attività operative – si apprende dalla nota stampa. Focus specifico sarà dedicato agli strumenti e al modello di turismo rigenerativo sviluppati nell’ambito di Regenera4MED, oltre che allo stato di avanzamento delle iniziative nelle sei aree pilota mediterranee – si apprende dalla nota stampa. Per l’Abruzzo partecipa il Parco Nazionale della Maiella che ha avviato le proprie attività coinvolgendo gli stakeholder del territorio e mettendo in campo – per la prima volta nella Regione – azioni concrete di turismo rigenerativo, orientate all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla prevenzione del rischio –

