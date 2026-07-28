Regione Abruzzo, Al via avviso che finanzia corsi di formazione sulla sicurezza del luogo di lavoro

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Oltre due mesi di tempo per presentare nuovi progetti di formazione per consolidare la sicurezza del posto di lavoro e rafforzare la sensibilità dei lavoratori sul tema – si apprende dal portale web ufficiale. Da oggi fino al 30 settembre aziende e organismi di formazione possono presentare la candidatura di un progetto formativo che migliori la conoscenza e le informazioni presso i lavoratori sulla sicurezza del posto di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. “Avevamo annunciato la misura alla fine di maggio – ricorda l’assessore alla Formazione Roberto Santangelo – dopo che la Giunta, su proposta dell’assessorato, aveva assicurato la destinazione di circa 500 mila euro per queste finalità. L’avviso che si apre oggi si muove sulla stessa linea di quello pubblicato nel 2024 che metteva a disposizione 2 milioni di euro per finanziare corsi di formazione destinati ai lavoratori – precisa il comunicato. È il caso di sottolineare – aggiunge Santangelo – che queste risorse servono per finanziare corsi in aggiunta a quelli obbligatori previsti dalla legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo, dunque, siamo al fianco delle imprese in quell’attività di sensibilizzazione e cultura della sicurezza che sta alla base di una corretta prevenzione degli incidenti sul lavoro – Con il nuovo avviso diamo inoltre possibilità alle imprese di scegliere il miglior modello di politica sulla sicurezza adottabile all’interno della impresa stessa, nel rispetto di quel principio di flessibilità che tanto piace al mondo imprenditoriale”.La collocazione di nuove risorse sulla sicurezza nasce dalle economie che si sono generate dal precedente avviso del novembre 2024, quando furono messi a disposizione 2 milioni di euro nell’ambito della programmazione FSE. Di questi, ne sono stati impegnati 1,5. In questi giorni, peraltro, stanno partendo i corsi di formazione approvati e finanziati nel primo avviso del 2024. Si tratta, complessivamente, di 89 corsi di formazione a beneficio di 2147 lavoratoriPercorsi formativi per diffusione cultura salute e sicurezza sul lavoro – Riape…

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it