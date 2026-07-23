Regione Abruzzo, Al via la 56ª Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Prenderà il via il prossimo 1° agosto a Guardiagrele (con inaugurazione ufficiale fissata per venerdì 31 luglio alle ore 18.00) la 56ª edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama culturale ed economico della regione – Organizzata dall’Ente Mostra presieduto da Gianfranco Marsibilio, la rassegna di quest’anno si svilupperà attorno al tema guida “L’Armonia”, intesa come sintesi ed equilibrio tra forme, materiali, innovazione e tradizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla conferenza stampa di presentazione, svoltasi, questa mattina a Pescara, in Regione, sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca, il sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo Daniele D’Amario, il sindaco di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio, e il presidente dell’Ente Mostra, Gianfranco Marsibilio – recita il testo pubblicato online. L’assessore Magnacca ha rimarcato “il valore centrale del sostegno e del patrocinio garantiti dalla Regione alla rassegna di Guardiagrele, sottolineando l’alta qualità di un programma capace di intrecciare la tradizione manifatturiera con l’arte plastica, la scultura, l’omaggio all’opera lirica pucciniana e le ceramiche di Castelli”. Magnacca ha ribadito come sia “fondamentale superare i campanilismi del passato per far sì che l’Abruzzo si presenti unito ed autorevole sui mercati internazionali – precisa il comunicato. Sul piano operativo, – ha proseguito – ricordo la recente delibera di Giunta con nuove risorse dedicate al settore, la formalizzazione del Tavolo permanente sulla Moda e sull’Artigianato Artistico e le premialità per le micro e piccole imprese artigiane previste nel bando regionale per la digitalizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Nello specifico – ha spiegato l’assessore Magnacca – la Regione ha messo in campo azioni mirate per sostenere e rilanciare l’artigianato artistico – In Giunta abbiamo approvato delibere dedicate con le quali sono state stanziate risorse importanti per promuovere il settore e valorizzarne l’eccellenza – si legge sul sito web ufficiale. Riguardo agli incentivi alla digitalizzazione, abbiamo previsto un punteggio premiale nel bando regionale, dotato di circa 10 milioni di euro, per le micro e piccole imprese artigiane, mirato ad agevolare e-commerce, innovazione e abbattimento dei costi – precisa il comunicato. Inoltre, mi preme rimarcare anche il ruolo chiave svolto dal Tavolo permanente Moda e Artigianato che è un tavolo di lavoro continuo, nato da “Moda in Abruzzo”, focalizzato su accessori e manufatti artistici per definire un nuovo quadro normativo”.Nel suo intervento, il sottosegretario D’Amario ha riconosciuto il valore strategico dell’Ente Mostra guidato da Marsibilio – “Alla Mostra e al presidente Marsibilio va riconosciuto un ruolo fondamentale di stimolo e impulso verso la Regione, che negli anni ha portato a diversi bandi dedicati agli artigiani, fino a quello recente da circa 10 milioni di euro promosso dall’assessore Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. I nostri artigiani – ha rimarcato – sono straordinari nelle loro botteghe, ma oggi la sfida si gioca anche sulla commercializzazione: pensiamo a simboli come la Presentosa, che grazie all’e-commerce possono raggiungere collezionisti e acquirenti facoltosi in tutto il mondo – riporta testualmente l’articolo online. Dal punto di vista turistico, la rassegna di Guardiagrele ha un rilievo enorme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non a caso, dati recenti del Ministero dell’Interno collocano l’Abruzzo al terzo posto in Italia per tasso di crescita delle presenze straniere nei primi sei mesi dell’anno – recita il testo pubblicato online. Un risultato frutto del lavoro svolto sul nostro aeroporto e della promozione territoriale – si apprende dalla nota stampa. Oggi il turismo è cambiato – ha concluso D’Amario – chi viene in Abruzzo cerca esperienze autentiche – si apprende dalla nota stampa. Entrare in una bottega o visitare una mostra che raccoglie tutto il ‘saper fare’ del territorio è un’esperienza unica che rimane nel cuore dei visitatori.”Tra i momenti di maggiore impatto emotivo e sociale della 56ª Mostra spicca la presenza delle opere dell’Artista Noemi Sciarretta, la giovane abruzzese che convive dalla nascita con una grave disabilità. Attraverso la pittura, realizzata muovendo autonomamente il braccio sinistro con un pennello calibrato, Noemi ha trasformato la sua condizione in un messaggio d’amore per la vita che si traduce nello straordinario motto “Senza Mai Arrendersi”.Le sue opere testimoniano come il talento e la creatività non conoscano limiti fisici – Dalla sua storia è nata inoltre l’Associazione Progetto Noemi OdV ETS, attiva ogni giorno a tutela dei bambini con gravissime disabilità e delle loro famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La 56ª Mostra vedrà il centro storico di Guardiagrele trasformarsi dal 1° al 23 agosto (orari 10.30–12.30 / 15.00–20.30) in un percorso diffuso attraverso 13 spazi espositivi, con il ritorno delle botteghe dal vivo, la “Carta delle botteghe” con premi giornalieri, i concerti di Guardiagrele Opera, il campus “Scuola delle arti” per bambini e il Premio di poesia dialettale “Modesto Della Porta”.Come spiegato dal presidente dell’Ente Mostra, Gianfranco Marsibilio, il tema dell’Armonia intende stimolare artigiani e giovani designer a far dialogare materiali e visioni per rendere i visitatori parte attiva dell’evento –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it