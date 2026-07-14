Regione Abruzzo, Alba Adriatica: Marsilio e D’Annuntiis, dalla mareggiata del 2019 alla rinascita del litorale

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato questa mattina alle celebrazioni per il 70° anniversario della costituzione del Comune di Alba Adriatica, in compagnia dell’assessore alle Infrastutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis. A margine della manifestazione, con l’assessore, si è recato presso il lungomare tornando simbolicamente nello stesso luogo colpito dalla violentissima mareggiata del gennaio 2019.“Ho voluto tornare esattamente nel punto in cui, durante la campagna elettorale del 2019, misi i piedi in acqua per constatare personalmente i danni provocati dalla mareggiata – viene evidenziato sul sito web. In quel momento lo stabilimento era quasi completamente distrutto, il mare arrivava fino alla strada e l’intero tratto costiero aveva subito danni gravissimi – aggiunge la nota pubblicata. La piattaforma era stata devastata e non era rimasto alcuno spazio utilizzabile per la stagione balneare”, ha affermato il presidente – si apprende dalla nota stampa. Marsilio ha poi ricordato come quella situazione avesse messo a rischio non solo le attività balneari, ma l’intera economia turistica di Alba Adriatica – si apprende dal portale web ufficiale. “C’era un dislivello di oltre un metro e mezzo e non era possibile installare nemmeno una fila di ombrelloni – Sembrava compromesso il futuro di una città che vive di turismo”.Oggi, ha sottolineato, il quadro è profondamente cambiato grazie agli interventi di difesa della costa messi in campo dalla Regione Abruzzo: “Abbiamo salvato il futuro di Alba Adriatica e di gran parte della costa abruzzese grazie a un importante programma di investimenti e a una strategia di lungo periodo per il contrasto all’erosione costiera”.Negli ultimi otto anni la Regione ha investito quasi 100 milioni di euro attraverso i fondi di coesione, ai quali si aggiungono ulteriori risorse del bilancio regionale, per realizzare opere di difesa costiera e restituire un arenile stabile e fruibile – “I risultati sono già evidenti – precisa il comunicato. In pochi mesi dalla realizzazione delle scogliere si sono già ricostituiti circa 20 metri di spiaggia e oggi il litorale ospita quattro file di ombrelloni – aggiunge la nota pubblicata. La sabbia continua ad accumularsi e il fondale presenta una profondità graduale, segnali che ci fanno guardare con fiducia al futuro – riporta testualmente l’articolo online. Questa spiaggia continuerà a crescere e rappresenterà una risorsa sempre più importante per il turismo e per l’economia del territorio”.Marsilio ha, quindi, rivolto un ringraziamento all’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis, per il lavoro svolto nella programmazione e nell’attuazione degli interventi.Nel corso della visita, l’assessore D’Annuntiis ha illustrato lo stato di avanzamento del programma di difesa della costa, confermando il pieno rispetto del cronoprogramma – Dopo il completamento delle opere a Martinsicuro e nella zona di Villa Rosa, i lavori stanno proseguendo verso Tortoreto fino al fiume Salinello – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di un intervento programmato che ha richiesto un grande lavoro da parte dei tecnici e del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – aggiunge la nota pubblicata. Grazie alla collaborazione della Capitaneria di Portoe della comandante Di Mattia siamo riusciti, adottando specifici accorgimenti, a proseguire i lavori anche durante il mese di luglio, una possibilità che in passato non era mai stata concessa – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo è completare tutte le opere nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto per gli interventi finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”.La visita del presidente si è inserita nel programma delle celebrazioni per il 70° anniversario della costituzione del Comune di Alba Adriatica, occasione per testimoniare il percorso di rinascita del litorale e per ribadire il continuo impegno della Regione Abruzzo nella tutela, nella sicurezza e nella valorizzazione dell’intera costa regionale – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it