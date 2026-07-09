Regione Abruzzo, Alberi monumentali, Imprudente: “Custodire questi giganti della natura significa preservare la nostra identità”

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Gli alberi monumentali sono custodi della storia, del paesaggio e dell’identità delle nostre comunità. Tutelarli significa investire nella memoria del territorio e trasmettere alle future generazioni un patrimonio di valore inestimabile”. È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura ed Ambiente, Emanuele Imprudente, in occasione delle attività dimostrative su due alberi monumentali a Barete (AQ) e L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Su iniziativa dell’assessorato all’Agricoltura si sono svolti, infatti, nelle giornate di ieri ed oggi, i sopralluoghi dedicati alla valutazione dello stato di salute di due esemplari simbolo del patrimonio arboreo regionale: la quercia di Basanello a Barete, conosciuta come “La Cacatora”, già inserita nell’elenco degli Alberi Monumentali d’Italia, e il frassino di Santa Giusta Fuori le Mura, a Bazzano, nel comune dell’Aquila, recentemente entrato a far parte del patrimonio degli Alberi Monumentali.Le prime valutazioni hanno evidenziato uno stato di salute complessivamente positivo per entrambi gli esemplari – aggiunge la nota pubblicata. La quercia di Basanello, con un’età stimata tra i 500 e i 600 anni, presenta condizioni compatibili con la sua straordinaria longevità, mentre il frassino di Santa Giusta è risultato sano e vigoroso, nonostante alcuni danni provocati dai lavori di ricostruzione nell’area circostante – si apprende dalla nota stampa. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione tecnica per ciascun albero, con gli esiti delle prove strumentali effettuate e le indicazioni sugli eventuali interventi necessari alla loro conservazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di aggiornamento del censimento regionale degli Alberi Monumentali, ripreso dopo circa dieci anni – precisa la nota online. Con il prossimo aggiornamento dell’elenco nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia, l’Abruzzo passerà dagli attuali circa 290 a circa 330 esemplari censiti.“Il lavoro che stiamo portando avanti conferma la volontà della Regione di coniugare tutela ambientale, conoscenza scientifica e valorizzazione del territorio – conclude Imprudente – e continueremo a investire nella salvaguardia di questo patrimonio straordinario, perché gli alberi monumentali non sono solo testimoni del passato da custodire, ma una ricchezza da valorizzare per il futuro”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it