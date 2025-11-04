- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 5, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, Alfieri del Lavoro: Marsilio incontra Alisia Gabriela Di Panfilo e Gaia Ruggiero

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato questo pomeriggio, a Palazzo Silone, a L’Aquila,  Alisia Gabriela Di Panfilo (19 anni, di Teramo) e Gaia Ruggiero (19 anni, di Pescara), le due studentesse abruzzesi già insignite al Quirinale del titolo di Alfieri del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – «Alisia e Gaia dimostrano che l’Abruzzo è una terra che sa esprimere eccellenze e talenti, grazie all’impegno personale e alla qualità della formazione – ha commentato Marsilio – Il loro risultato è motivo di orgoglio per tutta la Regione – Le congratulazioni vanno anche alle famiglie e alle scuole che hanno accompagnato questo percorso – Quando il merito viene riconosciuto a livello nazionale, viene valorizzato anche il territorio».Le due studentesse rientrano tra i 25 migliori studenti d’Italia provenienti da 14 Regioni e 24 diverse città italiane, oltre ad una estera (Francoforte), che hanno ricevuto la Medaglia di Alfiere del Lavoro: un riconoscimento che premia merito, studio e talento dei giovani che rappresentano il futuro professionale e sociale del Paese –  

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 22, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

