Regione Abruzzo, Alfieri del Lavoro: Marsilio incontra Alisia Gabriela Di Panfilo e Gaia Ruggiero

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato questo pomeriggio, a Palazzo Silone, a L’Aquila, Alisia Gabriela Di Panfilo (19 anni, di Teramo) e Gaia Ruggiero (19 anni, di Pescara), le due studentesse abruzzesi già insignite al Quirinale del titolo di Alfieri del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – «Alisia e Gaia dimostrano che l’Abruzzo è una terra che sa esprimere eccellenze e talenti, grazie all’impegno personale e alla qualità della formazione – ha commentato Marsilio – Il loro risultato è motivo di orgoglio per tutta la Regione – Le congratulazioni vanno anche alle famiglie e alle scuole che hanno accompagnato questo percorso – Quando il merito viene riconosciuto a livello nazionale, viene valorizzato anche il territorio».Le due studentesse rientrano tra i 25 migliori studenti d’Italia provenienti da 14 Regioni e 24 diverse città italiane, oltre ad una estera (Francoforte), che hanno ricevuto la Medaglia di Alfiere del Lavoro: un riconoscimento che premia merito, studio e talento dei giovani che rappresentano il futuro professionale e sociale del Paese –

