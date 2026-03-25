Regione Abruzzo, All’Aquila confronto sui servizi residenziali per i minorenni

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Il futuro delle strutture residenziali e semiresidenziali destinate all’accoglienza dei minori sarà al centro del convegno in programma domani, 26 marzo, alle ore 10,30 presso l’auditorium della Fondazione Carispaq in Corso Vittorio Emanuele all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Verrà presentato il nuovo manuale tecnico operativo, approvato lo scorso dicembre dalla Giunta regionale, a cui le istituende strutture di accoglienza dei minori dovranno adeguarsi.Ma il convengo, dal titolo “Spazi cura e organizzazione: i nuovi standard per i servizi per i minorenni”, sarà soprattutto un momento di confronto con gli operatori sociali, le cooperative sociali e i rappresentanti degli Enti d’ambito sul manuale tecnico che ha visto la luce a un decennio della legge regionale che disciplina il funzionamento e l’accreditamento delle strutture che erogano servizi alla persona – Rientrano in questa categoria le case accoglienza per minori, le strutture temporanee di assistenza ai minori, quelle residenziali e semiresidenziali.Alla giornata di confronto prenderanno parte l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori, David Mancini, il Curatore speciale del minore, Monia Scalera, e le due dirigenti regionali Emanuela Grimaldi, direttrice del Dipartimento Sociale e Romina Ciaffi, responsabile del Servizio Programmazione sociale della Giunta regionale d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it