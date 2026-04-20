Regione Abruzzo, Alle fiere di Paestum e Bolzano successo dell’offerta turistica abruzzese

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Settimana intensa quella appena trascorsa per la Regione Abruzzo impegnata in due importanti eventi di promozione turistica in collaborazione con le Camere di commercio: Open Outdoor Experiences a Paestum e la Fiera del Tempo Libero a Bolzano – Il primo evento, giunto alla sua quarta edizione, è soprattutto un salone dedicato alle attività all’aria aperta e al turismo sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento ha riunito operatori, aziende e territori accomunati dall’obiettivo di promuovere un turismo più consapevole, lento e rispettoso dell’ambiente – si apprende dalla nota stampa. Per l’Abruzzo erano presenti operatori turistici che negli ultimi anni, nel campo del turismo all’aria aperta e sostenibile hanno presentato un’offerta di assoluto livello: Pallenium, Ferrovia dei Parchi con il fascino intramontabile della “Transiberiana d’Italia”, l’associazione culturale Nina e il Parco nazionale della Maiella – Sulla stessa linea di interesse e successo di pubblico si è collocata la partecipazione della Regione alla fiera “Tempo libero” che si è chiusa ieri a Bolzano – riporta testualmente l’articolo online. La presenza abruzzese in una delle fiere più importanti tra quelle che si svolgono in Trentino Alto Adige e che da oltre 45 anni connota la promozione della vacanza attiva, del campeggio e del divertimento all’aria aperta, non poteva che trovare terreno fertile con la sua offerta turistica fondata sull’esperienzialità, l’autenticità e la valorizzazione delle eccellenze territoriali, illustrata da vari operatori rappresentativi delle diverse anime del territorio: dalle Grotte di Stiffe alle Ciclovie della Transumanza, dalla DMC Costa dei Trabocchi all’Area Marina Protetta Torre del Cerrano – “La partecipazione ai due appuntamenti – ha commentato il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – è stata come sempre molto proficua – si apprende dal portale web ufficiale. Torniamo a casa con la consapevolezza che il trend del turismo green e responsabile è tuttora in crescita e che la nostra rete di parchi nazionali e regionali si conferma un asset fondamentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sfida futura sarà quella di rendere questi percorsi sempre più accessibili attraverso strumenti digitali avanzati, senza perdere l’autenticità dell’accoglienza”. (

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it