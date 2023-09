Regione Abruzzo, Alta Formazione: Its Meccatronica annuncia avvio sei nuovi corsi

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 12 set. – Sei corsi di alta formazione rivolti ai giovani diplomati in cerca di specializzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È l’offerta formativa che i rappresentanti dell’ITS (Istituto tecnico superiore) Meccatronica di Lanciano hanno lanciato stamane nel corso di una conferenza stampa per il biennio 2023-2025. Una parte consistente di questa offerta formativa è finanziata dalla Regione Abruzzo tramite l’FSE.

“L’avvio dei corsi dell’ITS Meccatronica – ha scritto Quaresimale in un messaggio inviato ai rappresentanti dell’ITS – è un segnale importante che diamo ai nostri giovani appena diplomati alla ricerca di una specializzazione – La Regione crede molto nella capacità occupazionale degli ITS, anche perché ci sono i numeri a confermarlo, e per questo ha deciso di finanziare senza tentennamenti 42 corsi di alta formazione che dovranno essere tenuti dai sei ITS presenti in regione nei prossimi anni – aggiunge la nota pubblicata. Ora partono i corsi dell’ITS Meccatronica; a breve sarà la volta degli altri ITS regionali e solo allora avremo di fronte un’offerta formativa completa in grado di venire incontro a tutte le esigenze”.

Alla conferenza di presentazione dei corsi oltre ai rappresentanti dell’ITS Meccatronica c’erano la direttrice del Dipartimento Lavoro Renata Durante, i rappresentanti di Confindustria Teramo, L’Aquila e Chieti Pescara, i presidi delle scuole professionali aderenti all’ITS Meccatronica che andranno ad ospitare i corsi – aggiunge la nota pubblicata. Nello specifico, entro il 31 ottobre dovranno essere attivati 2 corsi di “Tecnico superiore per l’automazione” e “Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici” con sede a Lanciano; un corso di “Tecnico superiore per l’automazione” nella nuova sede di Teramo; un altro corso di “Tecnico superiore per l’automazione” nella nuova sede di Avezzano e infine 2 corsi sui servizi digitali nella sede di Chieti – precisa la nota online. Le iscrizioni ai corsi sono aperte fino al 30 settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. IAV 230912

