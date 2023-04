Regione Abruzzo, Alta Formazione: pubblicata graduatoria provvisoria dei voucher

- Advertisement -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 20 apr. – Sono oltre 1200 gli studenti che usufruiranno del voucher di Alta Formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo comunicano gli uffici regionali del Dipartimento Lavoro Sociale dopo che, oggi, è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei beneficiari – precisa il comunicato. I numeri complessivi dell’avviso Voucher Alta Formazione confermano il successo per una misura particolarmente attesa dagli studenti universitari e specializzandi abruzzesi – Le istanze arrivate negli uffici della Fira sono risultate circa 4000, di queste 3536 son risultate potenzialmente finanziabili, cioè hanno i requisiti di base indicati nell’avviso – recita il testo pubblicato online. Successivamente, in base alla risorse a disposizione è stato disposto il finanziamento per 1211 voucher per un totale di contributi erogati superiore a 900 mila euro – recita il testo pubblicato online.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria è solo il primo passo per la chiusura della procedura e l’erogazione del voucher ad ogni singolo studente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Entro il 2 maggio prossimo, eventuali soggetti che sono stati esclusi possono presentare controdeduzioni, accedendo allo sportello digitale della Regione Abruzzo, lo stesso nel quale è stata presentata la domanda – si apprende dal portale web ufficiale. Trascorso questo periodo, il Servizio regionale esamina le controdeduzioni e dà il via libera alla pubblicazione della graduatoria definitiva – si legge sul sito web ufficiale. La data di pubblicazione della graduatoria definitiva è fondamentale per capire la tempistica di caricamento sullo sportello digitale della documentazione per la quale si chiede il rimborso, accertato che la data del 30 aprile, precedentemente indicata, ha perso di fatto rilevanza – Entro 20 giorni dalla pubblicazione di detta graduatoria, infatti, i beneficiari che compaiono nella graduatoria definitiva devono caricare sul sistema dello sportello digitale la documentazione per la quale si chiede il rimborso – riporta testualmente l’articolo online. Il caricamento della documentazione è essenziale e indispensabile per ottenere la liquidazione del voucher. IAV 230420

Consulta graduatoria provvisoria

