Regione Abruzzo, Amazon: Marsilio e D’Amario alla cerimonia primo anno di attività centro logistico di San Salvo

San Salvo (Ch), 27 lug. – Questa mattina il centro di distribuzione Amazon di San Salvo (Ch) ha “festeggiato” il primo anno dall’avvio delle attività. In questa occasione Amazon ha annunciato di aver già creato 800 posti di lavoro presso il centro; un risultato che si avvicina alle previsioni occupazionali di 1.000 posti di lavoro in tre anni dall’apertura – Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente Marco Marsilio e l’assessore regionale alle attività produttive Daniele D’Amario – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’area che ospita oggi il centro Amazon – ricorda il Presidente Marco Marsilio – era un luogo degradato e abbandonato – riporta testualmente l’articolo online. In pochi giorni dalla richiesta pervenuta dalla direzione di Amazon, abbiamo autorizzato la vendita, oggi, dopo un anno, qui lavorano le prime 800 persone delle mille unità previste dal programma di investimento – riporta testualmente l’articolo online. Ho riscontrato anche notizie positive dalle stesse maestranze sulla qualità del lavoro offerto – aggiunge testualmente l’articolo online. Io avevo sollecitato la direzione di Amazon – sottolinea Marsilio – affinché fossero garantite condizioni di lavoro dignitose – E ciò è accaduto – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questa iniziativa stiamo facendo crescere l’economia abruzzese nel rispetto dei lavoratori – precisa la nota online. Siamo soddisfatti”, conclude Marsilio – recita il testo pubblicato online. In concomitanza della cerimonia si è svolta l’inaugurazione di un’area giochi, donata da Amazon alla comunità di San Salvo e costruita seguendo i principi di sostenibilità e inclusività. La cerimonia di taglio del nastro si è tenuta questa mattina alla presenza del Responsabile del centro di distribuzione Marco Baggio e della Sindaca di San Salvo Emanuela de Nicolis. “Siamo felici di essere qui oggi per festeggiare il primo compleanno di un centro che ha già raggiunto importanti risultati – ha detto l’assessore regionale Daniele D’Amario -. La collaborazione positiva che si è instaurata tra l’azienda e le istituzioni ci conferma il buon operato del modello Abruzzo e porterà presto a delle opportunità anche per le piccole e medie imprese che potranno portare l’eccellenza dei propri prodotti in tutto il mondo attraverso commercio online – si apprende dalla nota stampa. Ci auguriamo di ritrovarci qui tra un anno per celebrare risultati ancora più importanti raggiunti non solo a San Salvo, ma in tutta la Regione”. GILPET/230727

