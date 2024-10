Regione Abruzzo, Amazon: Marsilio e Magnacca, Risultati positivi per il centro operativo di San Salvo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:REGFLASH) Pescara, 24 ott. Risultati positivi per Amazon in Abruzzo dove sono applicate nuove tecnologie all’avanguardia per l’Europa dalla multinazionale americana del commercio elettronico – recita il testo pubblicato online. Novità annunciate al presidente della Regione Marco Marsilio e l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel corso di un incontro tenutosi a Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. E’ stato tracciato un primo sommario bilancio per i primi due anni dall’attivazione del centro operativo di San Salvo, inaugurato nell’agosto del 2022 proprio dal presidente Marsilio – “Amazon aveva annunciato l’assunzione a tempo indeterminato di mille persone nell’arco di tre anni – aggiunge la nota pubblicata. Numero raggiunto e superato già quest’anno – E’ la dimostrazione che gli impegni che erano stati presi con il territorio non solo sono stati rispettati ma anzi anticipati per un’azienda che si caratterizza nella velocità dell’operare” commenta il presidente della Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “I responsabili di Amazon – aggiunge l’assessore Magnacca – hanno ribadito di aver scelto l’Abruzzo come regione dell’innovazione – A San Salvo l’azienda di ecommerce utilizza sistemi di automazione che ne fanno un centro di eccellenza in Italia – si legge sul sito web ufficiale. Amazon continuerà a investire in questo territorio e a promuovere iniziative di supporto concreto e sociale alla comunità locale, come il progetto con Autismo Abruzzo per l’inserimento lavorativo di persone autistiche che ha preso avvio nel sito abruzzese con l’inclusione sul luogo di lavoro”. “La grossa novità di Amazon in Abruzzo per l’Italia e tra le prime in Europa – conclude l’assessore Magnacca – sarà la rivoluzione tecnologica con l’attivazione di nuove modalità nella consegna dei pacchi direttamente a casa dei clienti”.Com Ass. 2024/10/24

