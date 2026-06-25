Regione Abruzzo, Ambiente: Imprudente, con Strada dei Parchi e Aree Verdi un’alleanza per promuovere l’Abruzzo e le aree protette

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:“La firma del Protocollo d’Intesa ‘La Strada che apre le porte dei Parchi’ rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’Abruzzo e segna un autentico salto di qualità nelle politiche regionali di tutela ambientale, promozione del territorio e valorizzazione della ricchezza naturalistica e di biodiversità”.Lo dichiara il Vicepresidente della Giunta regionale d’Abruzzo con delega all’Ambiente e ai Parchi, Emanuele Imprudente, commentando la sottoscrizione dell’accordo tra Strada dei Parchi, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Maiella, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ed il Parco Regionale Sirente Velino – aggiunge testualmente l’articolo online. “Le autostrade A24 e A25 non saranno soltanto vie di collegamento – prosegue Imprudente – ma diventeranno sempre più porte d’accesso ai nostri Parchi, da semplice infrastruttura di collegamento a elemento attivo di valorizzazione ambientale e turistica – È una visione moderna della sostenibilità che mette al centro tutela ambientale, sicurezza dei cittadini, turismo responsabile e qualità della vita delle comunità locali”.L’accordo assume una forte valenza culturale e strategica, trasformando le infrastrutture viarie in strumenti di valorizzazione del territorio e di promozione delle aree protette – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono previste, infatti, campagne informative sulla bellezza dei territori dei parchi lungo la rete autostradale, gli autogrill ed i punti ristoro con totem digitali e affissioni, assieme all’organizzazione di eventi dedicati ai Parchi abruzzesi.“Ringrazio tutti i soggetti firmatari per il lavoro svolto e per la sensibilità dimostrata – si apprende dal portale web ufficiale. – conclude il Vicepresidente – Il valore aggiunto di questa iniziativa risiede nella capacità di fare rete – si apprende dalla nota stampa. Regione, Parchi e Società Strada dei Parchi, che ringrazio nuovamente, mettono a sistema competenze, strumenti e conoscenze per perseguire un obiettivo comune: garantire la sicurezza delle persone e degli ecosistemi e, allo stesso tempo, promuovere l’Abruzzo”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it